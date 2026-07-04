آقای شهید ایران، علاوه بر رهبری سیاسی، معلمی دلسوز و پدری مهربان در راه اعتلای اخلاق و تربیت و تعالی جامعه بود.

آقای شهید ایران، رهبری سیاسی و معلمی دلسوز

آقای شهید ایران، رهبری سیاسی و معلمی دلسوز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، یکی از دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب فرهنگ و ادبیات بود و در نگاه ایشان کتاب و کتاب‌خوانی باید یکی از ارکان زندگی خانواده‌ها و جامعه اسلامی باشد.

در ایران پس از انقلاب اسلامی تقریظ نویسی از سوی مقام معظم رهبری از در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ آغاز شد و از جمله حوزه‌های مختلفی که رهبری خوانندگان را به خواندن آنان ترغیب کردند کتاب‌های حوزه دفاع مقدس است که در این سال‌ها مورد تأیید و ستایش قرار گرفته و ایشان برای برخی کتاب‌ها تقریظ نوشته‌اند.

ایشان از هر راهی در تلاش بودند تا فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی به‌خصوص آثار مربوط به انقلاب و دفاع مقدس را گسترش دهند.