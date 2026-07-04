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معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از ادامه قدرتمند برنامههای حفاظتی و بازمعرفی گوزن زرد ایرانی در زیستگاههای کشور خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، حمید ظهرابی با تأکید بر مسیر علمی برای تقویت تنوع ژنتیکی گوزن زرد ایرانی، اعلام کرد که با وجود تابید مطالعات بررسی مطلوبیت زیستگاهی برای این گونه که از طرف دانشگاه صنعتی اصفهان پیشنهاد شده، هیچیک از برنامههای در حال اجرا در زمینه حفاظت و مدیریت گوزن زرد ایرانی متوقف نخواهد شد و اقدامات جاری ادامه پیدا میکند.
وی با اشاره به انجام مطالعات ارزیابی مطلوبیت زیستگاه در مناطق «روشنکوه»، «دز» و «کرخه»، تأکید کرد که اقدامات مربوط به بازمعرفی این گونه در زیستگاههای تاریخی، همزمان با برنامههای ظرفیتسازی در جوامع محلی با قوت ادامه دارد.