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معاون هماهنگکننده سپاه امیرالمؤمنین ایلام از آمادهسازی ۱۱ مرکز اسکان و خدماترسانی به زائران استان ایلام برای آیین تشییع و وداع با آقای شهید ایران در تهران خبر داد و گفت: این مکانها برای استراحت موقت خانوادهها و زائرانی که با خودروهای شخصی به تهران سفر کردهاند تجهیز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ کرمرضا نصرالهی در نشست هماهنگی اسکان زائران استان ایلام که با حضور شهردار منطقه ۹ تهران برگزار شد، ضمن قدردانی از همکاری مسئولان شهرداری تهران برای میزبانی شایسته از زائران، اظهار کرد: از ۱۱ مرکز اسکان عزاداران ایلامی، بازدید کردیم که برنامهریزیهای دقیق و مناسبی برای ارائه خدمات رفاهی به آنها انجام شده است.
وی افزود: همه امکانات رفاهی از جمله: خدمات بهداشتی، درمانی، تغذیه، توقفگاه خودرو و استقرار راهنمایان زائر در آنها فراهم است.
معاون هماهنگکننده سپاه امیرالمومنین استان ایلام یادآوری کرد: به منظور ارتقای سطح خدمات برای هر مرکز؛ مسئول مشخصی تعیین شده و حضور پرستاران به نمایندگی از جامعه پزشکی نیز پیشبینی شده است.
وی اضافه کرد: همچنین با هدف حفظ امنیت و آرامش زائران، محلهای جداگانهای برای اسکان بانوان، آقایان، خانوادهها و مادران به همراه کودکان در نظر گرفته شده است.
نصرالهی با اشاره به وجود یک مرکز اصلی پذیرش در نزدیکی شهرداری منطقه ۹ تهران با ظرفیت نزدیک به هفت هزار نفر بیان کرد: این مرکز از امکانات کامل رفاهی، توقفگاه خودرو و نیروهای راهنما برخوردار است و زائران استان میتوانند با اطمینان خاطر از خدمات آن استفاده کنند.
وی در باره مسیرهای دسترسی و اطلاعرسانی نیز، گفت: همه اطلاعات مراکز اسکان و شماره تماس مسئولان مربوطه از سوی رسانهها و فضای مجازی منتشر شده است و زائران میتوانند؛ از طریق سامانه باید برخاست و شماره ۱۸۱۱ (مرکز تماس ستاد اسکان شهرداری تهران) اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
معاون سپاه ایلام همچنین تصریح کرد: زائران برای دریافت راهنماییهای تکمیلی میتوانند با مسئول راهنمای زائران به شماره ۰۹۱۲۶۹۸۵۱۵۹ تماس بگیرند.
نصرالهی درباره مسیرهای دسترسی به منطقه ۹ تهران نیز توضیح داد: زائرانی که از بزرگراه آزادگان وارد تهران میشوند، میتوانند از سه مسیر بزرگراه آیتالله سعیدی، بزرگراه شهید متوسلیان و بزرگراه شهید لشکری برای رسیدن به محل اسکان استفاده کنند.
وی تاکید کرد: فاصله محل اسکان تا محل برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب بسیار نزدیک و دسترسی پیاده به محل در مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه و با خودرو در کمتر از پنج دقیقه میسر است.
نصرالهی ادامه داد: ناوگان حملونقل عمومی و مترو نیز برای انتقال زائران و کاروانهای اتوبوسی که در بزرگراه شهید باکری مستقر میشوند به منظور حضور در محل آیین تشییع پیشبینی شده است.
آیینهای وداع و تشییع پیکر رهبر شهید و خانواده معظم ایشان از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه برگزار میشود.
آیین وداع از امروز، شنبه، سیزدهم تیرماه مصادف با نوزدهم محرمالحرام به مدت دو روز در مصلای بزرگ امام خمینی تهران برگزار میشود و نماز بر پیکر مطهر در شهرهای تهران، قم و مشهد اقامه خواهد شد.
روز دوشنبه پانزدهم تیرماه آیین تشییع پیکر مطهر در تهران انجام میشود و روز سهشنبه شانزدهم تیرماه مراسم تشییع در قم برگزار و بر پیکر مطهر نماز اقامه میشود.
چهارشنبه هفدهم تیرماه نیز به درخواست مکرر مردم، قبایل، عشایر، علما، نخبگان و چهرههای سیاسی، فرهنگی و مذهبی عراق، پیکر مطهر در شهرهای مقدس نجف و کربلا تشییع خواهد شد.
روز پنجشنبه هجدهم تیرماه مصادف با بیستوچهارم محرمالحرام، آیین تشییع پیکر مطهر در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد و پس از آن، در شب شهادت امام سجاد (ع)، تدفین پیکر مطهر رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا (ع) انجام خواهد گرفت.