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اعزام کاروان های زوار خوزستانی به مراسم بدرقه و وداع با قائد شهید امت در حال انجام است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از ثبتنامکنندگان از طریق خودروهای شخصی و ۵۰ درصد دیگر توسط کاروانها و ناوگان حمل و نقل عمومی به تهران در حال عزیمت هستند ، گفت : اعزام کاروانهای زوار خوزستانی به شهر تهران برای شرکت در مراسم بدرقه و وداع آقای شهید ایران تا فردا یک شنبه چهاردهم تیر ماه ادامه دارد.
رضا نجاتی بیان کرد: همزمان با مراسم تشییع باشکوه قائد شهید امت با حضور مردم قدرشناس مراسم و مجالس عزاداری در مساجد و حسینیههای سراسر استان برگزار خواهد شد.
وی همچنین از مردم عزیز خوزستان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به مراسم را از طریق صدا و سیما و رسانههای رسمی دنبال کنند و به شایعات و اخبار منتشرشده در منابع غیررسمی توجه نداشته باشند.