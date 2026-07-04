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نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کرمانشاه در پی شهادت یکی از دلاورمردان فراجا پیام مشترکی صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در متن این پیام آمده است:
بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» شهادت مظلومانه سرهنگ دوم «محسن چهری»، از افسران خدوم و فداکار انتظامی شهرستان کرمانشاه که در مسیر صیانت از امنیت مردم و مقابله با قانونشکنان به درجه رفیع شهادت نائل آمد، اگرچه موجب تأثر و تألم عمیق گردید، اما بر مقام شامخ این دلاورمرد عرصه نظم و امنیت که در راه پاسداری از ارزشهای الهی و آرامش جامعه به فیض شهادت رسید، درود میفرستیم و این عروج عارفانه را به پیشگاه حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجهالشریف، فرماندهی معظم کل قوا مدظلهالعالی، خانواده مکرم شهید، همرزمان آن بزرگوار و عموم مردم استان کرمانشاه، تبریک و تسلیت عرض مینماییم.
بیتردید مجاهدتهای بیوقفه و ایثارگریهای نیروهای جانبرکف انتظامی در پاسداری از اقتدار و امنیت کشور، مایه مباهات ملت شریف ایران است.
اینجانبان ضمن محکومیت این اقدام ناجوانمردانه، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام علو درجات و همنشینی با شهدای کربلا و امام شهید اعلی مقامه الشریف و برای بازماندگان معزز، صبر و اجر جزیل مسئلت داریم.
حبیبالله غفوری نمایندهی ولیفقیه در استان و امام جمعهی کرمانشاه
منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه