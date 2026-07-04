فرماندار چالدران از خسارت سیل به یک دهنه پل و زمین‌های کشاورزی ۳۰ روستا خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بارش شدید باران و جاری شدن سیل خسارت زیادی در روستاهای چالدران برجای گذاشت.

بنا بر اعلام فرماندار چالدران به دنبال بارش شدید باران و جاری شدن سیل بعد از ظهر امروز یک دهنه پل در محور ارتباطی چالدران به طرف چایپاره و شوط دچار تخریب شد.

صمد اکبری با بیان اینکه بر اثر تخریب شدن این پل ۴ ساعت تردد خودروها در این محور قطع شد افزود: با تلاش اعضای مدیریت بحران و راهداری به صورت موقت امکان امکان تردد در این محور برقرار شد.

وی گفت: بر اثر این سیل اراضی کشاورزی ۳۰ روستا دچار خسارت شد که میران خسارت توسط کارشناسان جهاد کشاورزی در دست بررسی است.