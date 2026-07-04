سهراب بادفر، جوان مخترع لرستانی سیستمی را طراحی کرده که خودرو‌های بنزینی را با کمترین هزینه به الکتریکی تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سهراب بادفر دانش‌آموخته مهندسی متالوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود است که در پارک علم و فناوری این دانشگاه موفق به طراحی سیستمی شده که خودرو‌های بنزینی را با کمترین هزینه به الکتریکی تبدیل می‌کند.

این مخترع جوان لرستانی و اهل شهرستان دورود گفت: نبود حمایت قاطع از جانب مسئولان و وجود برخی سازوکار‌ها در عرصه خودروسازی موجب شده است که تاکنون قدمی برای تولید انبوه این اختراع برداشته نشود.