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مدیر آتشنشانی و خدمات ایمنی کیش از آغاز بازدیدهای ایمنی مدارس با هدف ارتقای ایمنی و رفع نواقص احتمالی پیش از شروع سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سهراب رضایی، گفت: امسال به منظور فراهم شدن فرصت کافی برای رفع نواقص و اجرای اقدامات اصلاحی، فرآیند بازدیدها زودتر از سالهای گذشته آغاز شده است.
او افزود: از زمان آغاز طرح ، کارشناسان آتشنشانی از شش مرکز آموزشی بازدید و سرکشی ها تا پوشش کامل مدارس کیش ادامه دارد.
رضایی خاطرنشان کرد: وضعیت سامانههای اعلام و اطفای حریق، تجهیزات ایمنی و آتشنشانی، راههای خروج اضطراری، تابلوهای راهنما، شبکه برقرسانی و سایر نکات ایمنی ارزیابی و پایش می شوند.
مدیر آتشنشانی و خدمات ایمنی کیش، تصریح کرد: موارد نیازمند اصلاح و رفع نقص در هر حوزه به مدیران مدارس اعلام و مهلت لازم برای انجام اقدامات اصلاحی در نظر گرفته میشود تا مراکز آموزشی پیش از آغاز سال تحصیلی به شرایط مطلوب ایمنی برسند.
سهراب رضایی با تأکید بر اهمیت ایمنی دانشآموزان، معلمان و کارکنان مدارس، افزود: هدف از اجرای این بازدیدها، پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی و ایجاد محیطی امن برای دانشآموزان در سال تحصیلی جدید است.
او خاطرنشان کرد: بازدیدهای ایمنی مدارس تا پوشش کامل مراکز آموزشی ادامه دارد و رعایت نکات ایمنی مستمر پایش و ارزیابی می شود.