همزمان با نزدیک شدن به مراسم تشییع رهبر شهید، مردم قم با سیاه‌پوش کردن شهر و گشودن در‌های خانه‌های خود، آماده میزبانی از میلیون‌ها زائر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،قم این روز‌ها در سوگ رهبر شهید سیاه‌پوش است. پرچم‌های عزا بر سردر خانه‌ها و مغازه‌ها برافراشته شده و مردم با چشمانی اشکبار خود را برای بدرقه رهبرشان آماده می‌کنند.

در کنار فضای اندوه، جلوه‌ای از همدلی و مهمان‌نوازی نیز در سراسر شهر دیده می‌شود. بسیاری از خانواده‌های قمی خانه‌های خود را برای اسکان و پذیرایی از زائرانی که برای شرکت در مراسم تشییع به قم می‌آیند، آماده کرده‌اند.

در میان این میزبانان، اتباع و مهاجران ساکن قم نیز حضوری پررنگ دارند. خاتون، بانویی آذربایجانی که سال‌هاست در قم زندگی می‌کند، خانه خود را به روی زائران گشوده و می‌گوید هر کس زائر رهبر شهید باشد، مهمان خانه اوست.

صادق کعبی، یکی از اتباع عراقی ساکن قم است که سال‌ها پیش موفق به دیدار رهبر شهید شده بود، امروز با حسرت آن دیدار، خانه خود را برای پذیرایی از زائران آماده کرده است.

آقای شاه‌پسند، تبعه‌ی ایرانی‌الاصلی که در کاظمین متولد شده، نیز با خالی کردن منزل خود اعلام کرده است تا هر اندازه که بتواند، خدمتگزار زائران رهبر شهید خواهد بود.

مردم و خادمان معتقدند رهبر شهید تنها رهبر ایران نبود، بلکه امام امت اسلام به شمار می‌رفت و فقدان او برای همه مسلمانان جهان سنگین و جانکاه است.

برآورد‌ها از حضور میلیون‌ها زائر در مراسم تشییع حکایت دارد و به همین دلیل، خانه‌های بسیاری در قم، اعم از خانه‌های شهروندان ایرانی و اتباع ساکن این شهر، به موکب‌های مردمی برای خدمت‌رسانی و پذیرایی از زائران تبدیل شده است.