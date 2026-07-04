به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی؛ در پی جاری شدن روان‌آب و افزایش حجم آب در مسیل سیل‌گاه روستای تمر از توابع شهرستان سلماس، سرنشینان دو دستگاه خودرو در مسیر سیلاب گرفتار شدند و در معرض خطر قرار گرفتند.

پس از دریافت گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی هلال‌احمر سلماس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

تیم‌های امدادی با مدیریت و ایمن‌سازی صحنه حادثه، ضمن انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز خطرات بیشتر، سرنشینان دو خودروی گرفتار را به محل امن منتقل کرده و سپس خودروها را نیز از مسیر سیلاب رهاسازی کردند.