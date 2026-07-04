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نجاتگران پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر سلماس سرنشینان دو خودروی گرفتار شده در سیلاب روستای تمر را نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس اعلام پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی؛ در پی جاری شدن روانآب و افزایش حجم آب در مسیل سیلگاه روستای تمر از توابع شهرستان سلماس، سرنشینان دو دستگاه خودرو در مسیر سیلاب گرفتار شدند و در معرض خطر قرار گرفتند.
پس از دریافت گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی هلالاحمر سلماس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
تیمهای امدادی با مدیریت و ایمنسازی صحنه حادثه، ضمن انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز خطرات بیشتر، سرنشینان دو خودروی گرفتار را به محل امن منتقل کرده و سپس خودروها را نیز از مسیر سیلاب رهاسازی کردند.