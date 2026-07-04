به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، منصور قنبری‌نیا گفت: صدور سند مالکیت برای مدارس و اراضی آموزش و پرورش، صرفا یک اقدام ثبتی نیست، بلکه ایجاد پشتوانه‌ای حقوقی برای صیانت از سرمایه‌های آموزشی کشور و تضمین امنیت مالکیتی این دارایی‌های عمومی است.

وی ادامه داد: در این همین زمینه صدور اسناد مالکیت مدارس روستا‌های چنیبه ۲ و ابوگرانیه در بخش شعیبیه شهرستان شوشتر انجام شد که علاوه بر جلوگیری از هرگونه تعرض فرآیند تخصیص اعتبارات، اجرای طرح‌های عمرانی، نوسازی و توسعه فضا‌های آموزشی را تسهیل کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای آینده آموزش و پرورش را فراهم می‌سازد.