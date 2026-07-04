مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان، از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع پیکر مطهر شهید قائد امت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان، از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی، پایانه‌های مسافربری، شرکت‌های حمل‌ونقل، نیروهای راهداری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع پیکر مطهر شهید قائد امت خبر داد.

علی عبداللهی با اشاره به مدیریت مستمر اعزام ناوگان ، از هم‌استانی‌ها خواست بلیت اتوبوس را به‌صورت رفت‌وبرگشت و فقط از مراکز و درگاه‌های مجاز تهیه کنند. همچنین رانندگان ناوگان عمومی پیش از آغاز سفر، نسبت به سوخت‌گیری کامل اتوبوس‌ها اقدام کنند.

وی از تشدید نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی، استقرار گشت‌های مشترک راهداری و پلیس‌راه و آمادگی مجتمع‌های خدمات رفاهی و موکب‌های پذیرایی در محور راور–مشهد خبر داد و از مسافران خواست پیش از سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی را از طریق سامانه ۱۴۱ دریافت کنند.