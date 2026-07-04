به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، صالحی‌فرد گفت: برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، با هدف ساماندهی ارائه خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جیب مردم، افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقای کیفیت خدمات طراحی شده است.

وی افزود: اجرای صحیح این برنامه، علاوه بر مدیریت بهینه منابع نظام سلامت، موجب کاهش مراجعات غیرضروری به سطوح تخصصی، تقویت خدمات سطح اول و افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.

وی با اشاره به نقش محوری پزشک خانواده در حفظ و ارتقای سلامت جامعه افزود: این برنامه، تنها یک طرح درمانی نیست، بلکه رویکردی جامع برای توسعه خدمات پیشگیرانه، مراقبت‌های مستمر، شناسایی به‌موقع عوامل خطر و مدیریت بیماری‌ها است.