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رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری برنامه ملی پزشک خانواده نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای سلامت استان ایفا کند.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، صالحیفرد گفت: برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، با هدف ساماندهی ارائه خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جیب مردم، افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقای کیفیت خدمات طراحی شده است.
وی افزود: اجرای صحیح این برنامه، علاوه بر مدیریت بهینه منابع نظام سلامت، موجب کاهش مراجعات غیرضروری به سطوح تخصصی، تقویت خدمات سطح اول و افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.
وی با اشاره به نقش محوری پزشک خانواده در حفظ و ارتقای سلامت جامعه افزود: این برنامه، تنها یک طرح درمانی نیست، بلکه رویکردی جامع برای توسعه خدمات پیشگیرانه، مراقبتهای مستمر، شناسایی بهموقع عوامل خطر و مدیریت بیماریها است.