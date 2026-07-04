اتاق وضعیت عملیاتی ستاد استانی آیین بدرقه «آقای شهید ایران» همزمان با دومین روز اعزام و اسکان زائران، با هدف رصد، هماهنگی، پایش مستمر و تسهیل خدمات‌رسانی به مردم و زائران، تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان اتاق وضعیت عملیاتی ستاد استانی آیین بدرقه «آقای شهید ایران» در استانداری کرمان، همزمان با دومین روز اعزام و اسکان زائران، با هدف رصد، هماهنگی، پایش مستمر و تسهیل خدمات‌رسانی به مردم و زائران، به ریاست دبیر ستاد استانی تشکیل جلسه داد.

همزمان با دومین روز فرآیند اعزام و اسکان زائران برای حضور در آیین بدرقه، تشییع و تدفین پیکر مطهر «قائد شهید امت»، اتاق وضعیت عملیاتی ستاد استانی آیین بدرقه «آقای شهید ایران» در استانداری کرمان با هدف رصد و پایش مستمر، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، مدیریت عملیات و فرآیند‌ها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم و زائران تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، موضوعاتی از جمله شناسنامه برنامه‌های محوری شهرستان‌ها، آمادگی مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی، آخرین وضعیت توزیع سوخت، وضعیت ناوگان حمل‌ونقل زمینی و استقرار تیم‌های امدادی و درمانی در محور‌های مواصلاتی استان به‌صورت لحظه‌ای مورد بررسی و پایش قرار گرفت.