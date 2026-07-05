وزیر فرهنگ با حضور در ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، با تقدیر از نقش‌آفرینی این کانون‌ها در سازماندهی و انعکاس فعالیت‌های مردمی، بر ضرورت تداوم این ظرفیت‌ها و تقویت جایگاه مسجد به‌عنوان پایگاهی اثرگذار در عرصه فرهنگ و مشارکت اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدعباس صالحی شنبه (۱۳ تیرماه) با حضور در ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور طی سخنانی اظهار کرد: پس از شهادت رهبر حکیم و فرزانه ما یکی از اتفاقات مهمی که پدید آمد این بود که حضور مردم در فرصت‌هایی بود که خلق شده بود و یکی از پایگاه‌های اصلی هم در این حضور و بعثت مردمی مساجد بود.

وی گفت: کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد نیز به‌ عنوان نهادهایی باتجربه و ریشه‌دار توانستند از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنند و فرصت‌های تازه‌ای را برای مشارکت و حضور مردم فراهم آورند.

صالحی افزود: این نقش‌آفرینی هم در حماسه‌های میدانی که طی بیش از ۱۲۰ شب در بسیاری از مساجد کشور شکل گرفت، قابل مشاهده بود و هم در عرصه تولید روایت‌های رسانه‌ای و هنری که توانستند این حرکت و بعثت مردمی را بازتاب دهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: در بسیاری از مساجد، چه در تهران و دیگر شهرها و چه در روستاها، کانون‌ها به پایگاه اصلی این تحرکات مردمی تبدیل شدند و نقش مؤثری در سازماندهی، تداوم و انعکاس این فعالیت‌ها ایفا کردند.

صالحی گفت: به نظر می‌رسد امروز مسئولیت مهمی بر دوش کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد قرار دارد؛ اینکه بتوانند این بعثت مردمی را هم تداوم ببخشند و هم بر عمق و اثرگذاری آن بیفزایند و در تقویت نقش مساجد به‌ عنوان پایگاهی جدی و مؤثر برای ادامه مسیری که با شهادت رهبر حکیم و فرزانه ما آغاز شده است، بیش از پیش فعال و نقش‌آفرین کنند.