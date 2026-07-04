معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مهر ۱۴۰۵ هیچ کلاسی بدون معلم و هیچ معلمی بدون دانش آموز نباید وجود داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان در جلسه پروژه مهر ۱۴۰۵ که با حضور مسئولان کارگروه‌های تخصصی و حضور مجازی مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق برگزار شد، گفت: مهر ۱۴۰۵ هیچ کلاسی بدون معلم و هیچ معلمی بدون دانش آموز نباید وجود داشته باشد.

سعید احمدی کهنعلی بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای ساماندهی نیروی انسانی تاکید کرد و گفت: توسعه درآمد‌های اختصاصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری‌سازی راه برون رفت از مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش و رفع کاستی‌ها است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای مطلوب پروژه مهر به عنوان مهم‌ترین برنامه آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: تمامی مدیران، رؤسا و اعضای کارگروه‌های پروژه مهر باید با رویکردی برنامه‌محور و آینده‌نگر، زمینه آغاز باشکوه و منظم سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را فراهم کنند.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان با تأکید بر ضرورت شناسایی و جذب حداکثری دانش‌آموزان گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف پروژه مهر، ساماندهی مطلوب نیروی انسانی و دانش‌آموزان است؛ از این‌رو باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در آغاز سال تحصیلی هیچ کلاس درسی و هیچ معلمی بدون دانش‌آموز نباشد و تمامی ظرفیت‌های آموزشی استان به شکل بهینه مورد استفاده قرار گیرد.

احمدی کهنعلی گفت: مدارس و ادارات آموزش و پرورش باید با نگاه اقتصادی، خلاقانه و مبتنی بر قوانین و مقررات، از ظرفیت‌های موجود برای توسعه منابع و افزایش بهره‌وری استفاده کنند تا بخشی از نیاز‌های خود را از طریق درآمد‌های پایدار تأمین کنند.

وی با اشاره بر هم‌افزایی همه ارکان آموزش و پرورش استان در اجرای پروژه مهر ۱۴۰۵ تصریح کرد: موفقیت پروژه مهر در گرو برنامه‌ریزی دقیق، استفاده بهینه از منابع، جذب حداکثری دانش‌آموزان و آماده‌سازی کامل مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید است و انتظار می‌رود تمامی مناطق و شهرستان‌ها با جدیت این اهداف را دنبال کنند.