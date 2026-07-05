حضور در آیین تشییع پیکر قائد شهید نماد همبستگی و وفاداری است
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در پیامی، با دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید، این حضور را جلوهای از همبستگی و همراهی با آرمانهای انقلاب توصیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و مهرداد جهاندیده، رئیس هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در پیامی از عشایر، روستاییان و کشاورزان برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب دعوت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت سکاندار بصیر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه)، ضایعهای است که فراتر از سوگ، آزمونی بزرگ برای وفاداری تکتک آحاد ملت است. ایشان همواره در سلوک مدیریتی خود، جامعهی کشاورزان، روستاییان و عشایر را «ستونهای استقلال کشور» نامیده و بر تکریم این اقشار مولد تأکید داشتند.
اکنون که نظام مقدس جمهوری اسلامی در سوگ این رهبر فرزانه نشسته است، اینجانبان ضمن عرض تسلیت به محضر حضرت بقیهاللهالاعظم (عج) و عموم ملت ایران، از تمامی هموطنان و بهویژه از جامعهی شریف کشاورزان، روستاییان و عشایر دعوت مینماییم تا با حضور آگاهانه و پرشور در آیین تشییع و بدرقه پیکر مطهر ایشان، جلوهای از بصیرت و ولایتمداری خود را به نمایش بگذارند.
بیشک، حضور حماسی شما در این مراسم، پاسخی به ندای رهبری است که حامی همیشگی عدالت و حقوق مستضعفان بود.