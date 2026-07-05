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نماینده ویژه وزیر ارتباطات از اجرای طرحهای ویژه فنی و نظارتی در قم برای تأمین پایداری شبکه خبر داد و اعلام کرد با افزایش ظرفیت و استقرار ایستگاههای سیار، خدمات ارتباطی بدون اختلال به زائران مراسم تشییع رهبر شهید ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، امیر خسروی، رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و نماینده ویژه وزیر ارتباطات در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، از اجرای مجموعهای از اقدامات فنی، عملیاتی و نظارتی برای تقویت زیرساختهای ارتباطی استان قم خبر داد و گفت با افزایش ظرفیت شبکه، استقرار ایستگاههای سیار، پایش مستمر تجهیزات و مدیریت ترافیک ارتباطی، خدمات پایدار به مردم و زائران در طول برگزاری این مراسم ملی ارائه خواهد شد.
رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و نماینده تامالاختیار وزیر ارتباطات در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، با حضور در استان قم ضمن بررسی آخرین وضعیت زیرساختهای ارتباطی، از محل استقرار ایستگاههای سیار تلفن همراه بازدید کرد و روند آمادهسازی شبکه ارتباطی برای پوشش مراسم را مورد ارزیابی قرار داد.
خسروی گفت: «تمهیدات ویژهای برای افزایش ظرفیت شبکه و حفظ پایداری ارتباطات در روز برگزاری مراسم پیشبینی شده است تا خدمات ارتباطی در تمامی نقاط استان با کیفیت و پایداری مطلوب به مردم، زائران و شرکتکنندگان در مراسم ارائه شود.»
افزایش ظرفیت شبکه با استقرار سایتهای سیار و توسعه پوشش ارتباطی
وی با اشاره به اقدامات فنی انجامشده، افزود: «در راستای تقویت پوشش ارتباطی، ۱۳ سایت سیار تلفن همراه با ظرفیت بالا به شبکه استان افزوده شده است. همچنین با نصب ۱۴ سکتور جدید در سایتهای موجود که مسیرهای برگزاری مراسم را پوشش میدهند، ظرفیت شبکه بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.»
رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات، تصریح کرد: «تمامی سایتهای جدید و سایتهای سیار مستقر در حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران پیش از آغاز مراسم از نظر عملکرد شبکههای نسل دوم، سوم و چهارم تلفن همراه بهصورت کامل آزمایش میشوند تا از آمادگی کامل تجهیزات و پایداری ارتباطات اطمینان حاصل شود.»
وی تأکید کرد: «هدف از این اقدامات، ایجاد ظرفیت کافی برای پاسخگویی به حجم بالای ترافیک ارتباطی و جلوگیری از هرگونه اختلال احتمالی در زمان برگزاری مراسم است.»
پایش میدانی تجهیزات و ارزیابی آمادگی اپراتورها
خسروی در ادامه با حضور در محل استقرار ایستگاههای سیار ارتباطی، آخرین وضعیت پوشش شبکه، ظرفیت ارتباطی، نحوه استقرار تجهیزات و میزان آمادگی زیرساختها را از نزدیک بررسی کرد.
وی گفت: «هدف از این پایش میدانی، اطمینان از آمادگی کامل زیرساختهای ارتباطی و ارائه خدمات پایدار به مردم و زائران در روز برگزاری مراسم است.»
نماینده تامالاختیار وزیر ارتباطات افزود: «در این بازدید، عملکرد سایتهای سیار تلفن همراه، وضعیت استقرار تجهیزات، تأمین برق پشتیبان، سامانههای برق اضطراری و آمادگی تیمهای فنی اپراتورها برای پاسخگویی سریع به هرگونه اختلال احتمالی مورد ارزیابی قرار گرفت.»
وی تأکید کرد: «وزارت ارتباطات با همکاری اپراتورهای تلفن همراه، تمامی ظرفیتهای فنی، عملیاتی و پشتیبانی خود را برای حفظ پایداری ارتباطات و ارائه خدمات مطلوب در این رویداد ملی بهکار گرفته است.»
جمعآوری تجهیزات غیرمجاز و مدیریت ترافیک شبکه
خسروی با اشاره به دیگر اقدامات پیشبینیشده برای حفظ کیفیت ارتباطات، گفت: «با دستور دادستان استان، مقرر شد تقویتکنندههای غیرمجاز شبکه تلفن همراه (Repeater) از سطح استان جمعآوری شوند؛ زیرا استفاده از این تجهیزات میتواند موجب ایجاد اختلال در عملکرد شبکه تلفن همراه شود.»
وی افزود: «همچنین پایش مستمر وضعیت ارتباطات استان، بررسی وضعیت تأمین برق سایتهای ارتباطی، کنترل سامانههای برق پشتیبان، تجهیزات اضطراری و آمادگی تیمهای فنی اپراتورها بهصورت مستمر در دستور کار قرار گرفته است تا پایداری ارتباطات در تمام مدت برگزاری مراسم تضمین شود.»
درخواست از مردم برای همکاری در حفظ کیفیت ارتباطات
رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات، اظهار کرد: «در راستای مدیریت ترافیک شبکه، اپراتورهای همراه اول و ایرانسل با ارسال پیامک اطلاعرسانی از مشترکان استان قم درخواست میکنند حتیالامکان از برقراری تماسهای غیرضروری در زمان برگزاری مراسم خودداری کنند تا ظرفیت شبکه برای ارتباطات ضروری و خدماترسانی به بهترین شکل حفظ شود.»
وی ادامه داد: «همچنین هماهنگی لازم با صدا و سیما انجام شده است تا این موضوع از طریق زیرنویس شبکههای استانی نیز به اطلاع مردم برسد.»
تداوم نظارت تا پایان مراسم
خسروی در پایان گفت: «تمامی این اقدامات با هدف حفظ پایداری ارتباطات، استمرار اطلاعرسانی و ارائه خدمات مطلوب به مردم در جریان این رویداد ملی برنامهریزی شده است و وزارت ارتباطات با همه ظرفیت و توان فنی خود برای ارائه خدمات ارتباطی پایدار در این مراسم در میدان حضور دارد.»
وی تأکید کرد: «روند پایش و نظارت بر زیرساختهای ارتباطی تا پایان مراسم بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا خدمات ارتباطی با بالاترین سطح کیفیت، پایداری و آمادگی به مردم و زائران ارائه شود.»