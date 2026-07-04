به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، محمد لویمی در آیین بدرقه کاروان‌های اعزامی با اشاره به استقبال گسترده مردم خرمشهر برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: مردم این شهرستان در قالب ۱۰ دستگاه اتوبوس عازم تهران شدند تا در این مراسم حضور یابند و با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.

وی با بیان اینکه مردم خرمشهر همواره وفاداری خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی نشان داده‌اند، افزود: حضور پرشور مردم در این مراسم، جلوه‌ای از همبستگی و حمایت آنان از نظام جمهوری اسلامی است.

فرمانده سپاه ناحیه خرمشهر همچنین از برگزاری مراسم ویژه وداع با رهبر شهید برای افرادی که امکان حضور در تهران را ندارند، خبر داد و گفت: این مراسم روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در خرمشهر برگزار می‌شود.

سرهنگ لویمی با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات لازم برای برگزاری این آیین، تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی انجام شده است تا مراسم وداع با حضور گسترده مردم به‌صورت باشکوه برگزار شود.