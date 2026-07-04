دومین جلسه قرارگاه سلامت استان کرمان به منظور خدمات‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دومین جلسه قرارگاه سلامت استان کرمان به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار برگزار و در آن تمهیدات بهداشتی و خدمات‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، همچنین ساماندهی فعالیت واحدهای عرضه آب تصفیه‌شده در استان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

ابوذر عطاپور در دومین جلسه قرارگاه سلامت استان کرمان با محوریت بررسی تمهیدات بهداشتی و خدمات‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و همچنین ساماندهی فعالیت واحدهای عرضه آب تصفیه‌شده در استان گفت: با توجه به قرار گرفتن استان کرمان در مسیر تردد زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به سمت تهران و مشهد، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در آماده‌باش کامل باشند تا هیچ‌گونه خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم و زائران ایجاد نشود.

وی افزود: خدمات‌رسانی به زائران عبوری و اعزامی از کرمان باید با بالاترین کیفیت و در چارچوب ضوابط بهداشتی انجام شود.