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وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی از نمایندگان کشورهای شرکت کننده در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه مجازی از نمایندگان کشورهای شرکت کننده در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد.
سیدعباس عراقچی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
" مایه خرسندی ایران است که میزبان نمایندگان بیش از هفتاد کشور، از جمله برادران عرب واقعی خود، که در مراسم بزرگداشت مقام معظم رهبری شهیدمان، حضرت آیتالله العظمی خامنهای، شرکت کردند، بودیم.
این واقعه تاریخی، همواره بهعنوان خاطرهای ماندگار در مسیر روابط مشترک و دوستانه ما باقی خواهد ماند. "