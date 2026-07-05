سخنگوی مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب گفت: مصلای امام خمینی (ره) شاهد حضور میلیونی و حماسی مردم تهران برای وداع با پیکر مطهر فرمانده شهید امت اسلامی است؛ مراسمی که با حضور گسترده خانواده‌ها و تجدید بیعت عاشقان با آرمان‌های شهید، تا فردا و مراسم تشییع باشکوه در سطح پایتخت ادامه خواهد داشت.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آقای ایمان عطارزاده در گفتگوی تصویری با شبکه خبر، جزئیات مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر فرمانده شهید امت اسلامی را تشریح کرد.

سوال: آنچه که امروز دیدیم و آنچه که بر ما گذشت؟

عطارزاده: امروز اولین روز از وداع تاریخی مردم با پیکر مطهر امام شهید مان در مصلی امام خمینی از ابتدای صبح و باز شدن در‌های مصلی مردم مشتاقانه به سمت مصلی حرکت کردند و انبوه عاشقان و دلدادگان امام شهیدمان که به صورت خانوادگی حضور پیدا کرده بودند از همان اوایل صبح به سمت مصلی آمدند و در صحن مصلی با پیکر رهبر شهیدشان وداع کردند در این مراسم معنوی که با تلاوت آیات قرآن کریم مداحی و عزاداری و شعرخوانی شاعران همراه بود مردم تجدید پیمان کردند با آرمان‌های امام شهیدشان و جلوه‌های بی‌نظیری از عشق از دلدادگی از محبت و دلدادگی مردم را به امام شهید ما شاهد بودیم آن چیز ویژه‌ای که امروز شاهد بودیم از جلوه‌های ویژه مراسم امروز حضور خانوادگی مردم بود پدر‌ها مادر‌ها با فرزندانشان در مصلای امام خمینی حاضر شدند و در مراسم ویژه وداع با رهبر شهید ما شرکت کردند.

این وداع خانوادگی از آن جلوه‌های ویژه برگزاری مراسم امروز بود که امشب هم از ساعتی قبل مراسم شب وداع با پیکر مطهر رهبر شهیدمان و اعضای خانواده محترم ایشان که در محل مصلی پیکر‌های مطهررشان قرار داده شده مراسم ویژه‌ای در حال برگزاری است اقشار مختلف مردم انبوه جمعیتی که اینجا شاهد هستید را می‌بینیم که عاشقانه و به صورت ویژه دارند با رهبر شهیدشان تجدید بیعت می‌کنند و با آرمان‌های امام شهیدشان تجدید بیعت می‌کنند با پرچم‌های ایران نماد ایستادگی و نماد وحدت ملت ایران حضور پیدا کردند با پرچم‌های سرخ نماد خونخواهی امام شهیدشان ملت حاضر شدند آن چیزی که همکاران عزیز بنده به من اطلاع دادند در ستاد برگزاری مراسم سیل خروشان مردمی است که از خیابان اطراف به سمت مصلی دارند می‌آیند به صورت خانوادگی امشب مراسم در مصلی دارد برگزار می‌شود و انشالله مراسم تا نماز صبح ادامه پیدا خواهد کرد و فردا صبح نماز بر پیکر امام شهیدمان با حضور میلیونی مردم دلداده رهبر شهیدمان و عاشقان ایران در مصلی امام خمینی از ساعت ۸ صبح برقرار خواهد شد.

سوال: خیلی متشکرم آنچه که مشخص است فردا هم تا بعد از ظهر و مبنای اطلاعاتی که ما داریم تا ساعت ۲۰ مراسم ادامه خواهد؟

عطارزاده: بله، همانطور که عرض کردم خدمتتان برنامه ویژه امشب که وداع خانوادگی است اقشار مختلف مردم دارند حضور پیدا می‌کنند تا صبح و نماز صبح و انشالله از ساعت ۸ صبح که به صورت رسمی اعلام شد مراسم ادای نماز بر پیکر رهبر شهیدمان و بعد از آن ادامه پیدا خواهد کرد مراسم و تا ساعت ۸ شب وداع مردم با رهبر شهیدمان و خانواده شهیدشان در صحن مصلی امام خمینی ادامه پیدا می‌کند و آماده می‌شویم برای برگزاری باشکوه بدرقه آقای شهید ایران و تشییع پیکر مطهر امام شهید ما در تهران از خیابان دماوند مسیر اصلی تا میدان امام حسین میدان انقلاب میدان آزادی و انشالله به سمت بزرگراه شهید لشکری و حضور گسترده و باشکوه بدرقه کنندگان امام شهیدمان در تشییع پیکر مطهرشان در تهران را شاهد خواهیم بود.