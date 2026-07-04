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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: وضعیت واحدهای نهضت ملی مسکن مربوط به متقاضیان دهکهای اول تا چهارم، تا پایان تیرماه تعیین تکلیف میشود تا طرحها بدون وقفه ادامه یابد و واحدهای بدون متقاضی به افراد واجد شرایط اختصاص یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهدی مجیدی امروز در جلسه شورای مسکن استان اظهار کرد: دستگاههای مسئول موظف شدهاند تا پایان تیرماه وضعیت متقاضیان دهکهای اول تا چهارم، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و رزمندگان مشمول را تعیین تکلیف کنند تا روند اجرای طرحها بدون معطلی ادامه یابد.
وی ادامه داد: طرح ۶۴۸ واحدی دورود اکنون ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که از این تعداد، ۱۱۲ واحد به حدود ۷۰ درصد پیشرفت رسیده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با بیان اینکه میزان آورده متقاضیان در این طرح متفاوت است، افزود: بخشی از متقاضیان همزمان با پیشرفت طرح، سهم آورده خود را بهموقع پرداخت کرده، اما برخی دیگر آورده اندکی داشتهاند که این موضوع روند اجرای طرح را تحت تاثیر قرار داده است.
مجیدی گفت: شورای مسکن استان برای تشویق متقاضیان خوشحساب مصوب کرد افرادی که آورده خود را بهموقع پرداخت کردهاند، واحد خود را در طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بیشتر، دریافت کنند.
وی همچنین با تاکید بر ممنوع بودن خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن تصریح کرد: هر گونه معامله امتیاز این طرح خارج از ضوابط و سامانههای رسمی ممنوع است و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده طرفین معامله خواهد بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان در خصوص طرح ۲۶۴ واحدی نهضت ملی مسکن خرمآباد نیز اظهار کرد: این طرح به طور میانگین ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تکمیل نقشهها توسط سازمان نظام مهندسی مقرر شد شهرداری ظرف ۴۸ ساعت آینده پروانه ساختمانی آن را صادر کند.
مجیدی با اشاره به روند پرداخت تسهیلات بانکی هم گفت: از مجموع هشت هزار و ۵۳۷ واحدی که عملیات اجرایی آنها آغاز شده، تاکنون برای پنج هزار و ۳۹۶ واحد قرارداد مشارکت مدنی منعقد و تسهیلات بانکی آنها نهایی شده است.
وی افزود: به این ترتیب بیش از ۶۰ درصد متقاضیان به شبکه بانکی متصل شدهاند و پیگیری برای تعیین تکلیف کمتر از ۴۰ درصد باقیمانده ادامه دارد.
مجیدی تأکیدکرد: اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در لرستان بر تأمین بهموقع آورده متقاضیان و پرداخت تسهیلات بانکی استوار است و هرگونه تأخیر در ایفای تعهدات، روند اجرای طرحها را با وقفه مواجه خواهد کرد.