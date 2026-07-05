ستاد اقامه نماز از مردم مؤمن و نمازگزار ایران اسلامی دعوت کرد با شرکت در پویش ملی «هدیه نماز» و اقامه نماز و اهدای ثواب آن به روح مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، در این حرکت معنوی و مردمی مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حامد صالحی در جمع خبرنگاران از آغاز پویش ملی «هدیه نماز» خبر داد و اظهار کرد: پویش ملی «هدیه نماز» با شعار «هر نماز، هدیه‌ای برای او» در روزهای وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی آغاز شده است؛ پویشی که می‌کوشد قدردانی مردم از سال‌ها مجاهدت، اخلاص، خدمت و رهبری این شهید بزرگوار را با زبانی از جنس عبادت و بندگی به نمایش بگذارد.

وی با بیان اینکه انتخاب «نماز» به عنوان محور این پویش، ریشه در سیره و اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی دارد، افزود: ایشان از نخستین سال‌های زندگی تا واپسین لحظات عمر، نماز را محور تربیت انسان، اصلاح جامعه و رمز عزت و استقامت امت اسلامی می‌دانست و در تمام سال‌های فعالیت خود، چه در عرصه فرهنگی و چه در دوران رهبری، با گفتار و عمل، پرچمدار ترویج فرهنگ نماز بود.

صالحی ادامه داد: اهتمام همیشگی ایشان به اقامه نماز اول وقت، توصیه‌های مکرر به مسئولان، جوانان و خانواده‌ها برای انس با نماز، حمایت مستمر از فعالیت‌های ستاد اقامه نماز و تأکید بر نقش این فریضه الهی در تربیت نسل آینده، بخشی از میراث ماندگار آن شهید عزیز است؛ میراثی که امروز باید با عمل به آن زنده بماند.

وی تصریح کرد: پویش «هدیه نماز» تنها ثبت یک نماز یا عمل عبادی نیست، بلکه تجدید عهدی با فرهنگ بندگی، اخلاص و معنویتی است که رهبر شهید انقلاب اسلامی یک عمر برای ترویج آن تلاش کرد. از همین رو، ستاد اقامه نماز این حرکت مردمی را فرصتی برای گسترش فرهنگ نماز و تقویت انس خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان با این فریضه الهی می‌داند.

مدیرکل روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند نماز مستحبی، نماز شب، نماز جعفر طیار، نماز امام زمان(عج)، تسبیحات حضرت زهرا(س)، قرائت قرآن کریم، دعای توسل، صلوات و دیگر اعمال عبادی خود را به نیت رهبر شهید انقلاب در سامانه نماز من ثبت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: شاید هیچ هدیه‌ای برای مردی که تمام عمر خود را صرف دعوت مردم به اقامه نماز و بندگی خدا کرد، زیباتر از آن نباشد که میلیون‌ها نفر در سراسر ایران و جهان، نمازهای خود را به نیت علو درجات او اقامه کنند؛ هدیه‌ای که در عین بدرقه معنوی یک شهید، پیمانی دوباره با فرهنگ نماز، اخلاص، خدمت و بندگی خداوند است.

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