به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از بهره‌برداری ۹۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی در مردادماه خبر داد و گفت: با افتتاح این پروژه‌ها، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی بهره‌برداری‌شده استان به ۱۲۴ مگاوات می‌رسد که معادل حدود ۱۷ درصد از تعهد ۶۸۶ مگاواتی استان تا سال ۱۴۰۵ است

علی‌اصغر ذاکری هرندی روز شنبه ۱۳ تیرماه در نشست بررسی وضعیت احداث نیروگاه‌های انرژی خورشیدی استان گفت: اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی نباید با تأخیر مواجه شود و همه دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران موظف‌اند پروژه‌ها را مطابق برنامه پیش ببرند.

وی افزود: مگاوات نیروگاه خورشیدی در مردادماه به بهره‌برداری خواهد رسید، که این میزان معادل حدود ۱۳ درصد از تعهد استان برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تا سال ۱۴۰۵ است.

ذاکری گفت: از مردادماه به بعد، هر ماه بخشی از ظرفیت‌های جدید نیروگاه‌های خورشیدی استان آماده افتتاح و وارد مدار خواهد شد.