فرمانده انتظامی استان کرمان از واحد‌های عملیاتی و نقاط حساس جاده‌ای در راستای تأمین امنیت تردد مسافران بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی استان کرمان از واحد‌های عملیاتی و نقاط حساس جاده‌ای در راستای تأمین امنیت تردد مسافران بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید بازدید کرد.

عصر امروز، به منظور برنامه‌ریزی‌های دقیق جهت ارتقای سطح امنیت جاده‌ای و تسهیل تردد مسافران عزیز که جهت شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید به سفر می‌روند، سردار موقوفه ئی فرمانده انتظامی استان کرمان، در اقدامی میدانی از واحد‌های پلیس راه و کلانتری‌های حائز اهمیت بازدید کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمان ضمن بررسی آمادگی تجهیزات و وضعیت حضور نیرو‌ها در نقاط حساس، بر اهمیت برخورد حرفه‌ای و انسانی با مسافران و رانندگان تأکید کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمان در بازدید از کلانتری بخش باغین، دستورالعمل‌های لازم جهت افزایش گشت‌زنی‌های کنترل‌شده و آمادگی کامل برای پاسخگویی به نیاز‌های امنیتی شهروندان و مسافران در این ایام حساس صادر کرد.