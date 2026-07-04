رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) قرچک از استقرار سه موکب خدمت‌رسانی در میدان شهید خامنه‌ای خبر داد و گفت: با مشارکت ۱۵ مرکز خیریه و مؤسسه نیکوکاری، بیش از ۵ هزار بسته مواد غذایی به صورت شبانه‌روزی میان زائران امام شهید توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) قرچک گفت: این نهاد با همکاری ۱۵ مرکز خیریه و مؤسسه نیکوکاری، سه موکب خدمت‌رسانی را در میدان شهید خامنه‌ای برپا کرده است.

معزی افزود: در این موکب‌ها به صورت شبانه‌روزی بیش از ۵ هزار بسته مواد غذایی میان زائران امام شهید توزیع می‌شود.

وی همچنین از پیش‌بینی دو مرکز خیریه با امکانات کامل برای اسکان زائران در شهر قرچک خبر داد و گفت: درمانگاه خیریه دارالشفا قرچک نیز برای ارائه خدمات درمانی و رسیدگی به موارد احتمالی در اختیار زائران قرار گرفته است.