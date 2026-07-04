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منابع رسانهای از شهادت ۴ فلسطینی در ادامه حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه و اقدام نظامیان اشغالگر به تخریب گسترده منازل مسکونی در جنوب این باریکه خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع بیمارستانی اعلام کردند دستکم چهار فلسطینی در حملات پراکنده رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شدهاند.
نظامیان صهیونیست با انفجارهای پیدرپی، ساختمانهای مسکونی شهر رفح در جنوب غزه را تخریب کردند. همزمان در حمله یک پهپاد به منطقه جبالیا نیز دستکم پنج فلسطینی زخمی شدند.
این حملات همزمان با آن صورت میگیرد که با گذشت یک هزار روز از جنگ و نسلکُشی در غزه، آمارها حاکی از آن است که بیش از ۷۳ هزار و ۹۰ نفر شهید و ۱۷۳ هزار و ۵۵۳ نفر نیز زخمی شدهاند.
آمار رسمی منابع داخلی وخارجی نشان میدهد که که در این مدت هزاران نفر مفقود شدهاند و گفته میشود پیکر شمار زیادی ار مردم زیر آوار است.
بر اساس این گزارش، در این مدت حدود ۴۷ هزار زن فلسطینی بیوه شده و ۵۸ هزار کودک نیز یکی از والدین خود یا هر دو را از دست دادهاند و گذشته از آن جنگ باعث ویرانی ۲۶۸ هزار واحد مسکونی و وارد آمدن خسارت به ۱۴۸ هزار خانه شده و در نتیجه آن دو میلیون نفر آواره شدهاند.
طبق این گزارش، یک میلیون و ۶۰۰ هزار فلسطینی از جمله ۱۰۰ هزار کودک زیر پنج سال از ناامنی غذایی و حدود ۵۵ هزار زن باردار و شیرده از سوء تغذیه حاد رنج میبرند و ۹۴ درصد مراکز بهداشتی از چرخه خدماترسانی خارج شدهاند.
همچنین طی این مدت ۹۷ درصد منابع آب آشامیدنی مختل شده و ۸۰ درصد زیرساختهای انرژی و جادههای اصلی تخریب شدهاند، ۹۵ درصد مدارس آسیب دیده و ۷۰۰ هزار کودک از تحصیل محروم شدهاند.
بر پایه این گزارش، ۵/۹۸ درصد اراضی زراعی و ۸۸ درصد تأسیسات صنعتی تخریب شدهاند و خسارت زیرساختها نیز حدود ۷۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود، همچنین رژیم صهیونیستی ۶۴ درصد مساحت غزه را تحت اشغال خود درآورده و تهدید میکند که این میزان را به ۷۰ درصد افزایش خواهد داد.