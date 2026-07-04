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دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان و کارکنان دستگاههای اجرایی لرستان امروز در مراسم بزرگداشت وداع رهبر شهید حضور یافتند و با آرمانهای والای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان و کارکنان دستگاههای اجرایی لرستان امروز همزمان با سراسر کشور در آئین بزرگداشت وداع و بدرقه امام شهید که در استانداری لرستان برگزار شد، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامیداشتند و بر تداوم راه ایشان در عرصههای علم، فرهنگ، هنر و فناوری تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم، حمایت از نخبگان، پیشرفت علمی، خودباوری جوانان و نقش دانشگاهها و مراکز آموزشی در اقتدار کشور را از مهمترین میراث ماندگار رهبر شهید برشمردند.