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منابع خبری از حمله بالگردهای ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی به مناطق مسکونی در جنوب لبنان خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع خبری شنبه گزارش دادند که بالگردهای نظامی رژیم صهیونیستی عملیات تجاوزکارانه جدیدی را علیه مناطق مسکونی در جنوب لبنان انجام دادهاند.
شبکه المنار گزارش داد که دو فروند بالگرد نظامی رژیم صهیونیستی با استفاده از تیربار، اقدام به عملیات شلیک به سمت شهرک «مجدل زون» در جنوب لبنان کردند.
منابع محلی لبنان نیز امروز از نقض آتشبس و حملات هوایی و توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب این کشور خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، جنگندههای رژیم صهیونیستی منطقه المنصوری را در شهرستان صور در جنوب لبنان هدف حملات خود قرار دادند.
به گزارش منابع محلی، یک فروند پهپاد متعلق به دشمن صهیونیستی، شهرک صدیقین در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد.
رسانههای لبنانی از پرتاب بمب صوتی با یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی به منطقه المنصوری در جنوب این کشور خبر دادند.
منابع محلی هم از حملات توپخانهای رژیم صهیونیستی به منطقه «ارنون» در جنوب لبنان خبر دادند.
خبرگزاری یونیوز در این باره گزارش داد یک دستگاه تانک مرکاوای اسرائیلی مستقر در شهرک کفرتبنیت در جنوب لبنان، چندین گلوله توپ به این منطقه شلیک کرد و همزمان صدای حرکت چند خودروی زرهی نظامی در منطقه شنیده شد.
وزارت بهداشت لبنان هم جدیدترین آمار شهدا و زخمی های تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی به خاک این کشور را اعلام کرد.
بر این اساس شمار شهدای حملات و تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان از دوم مارس گذشته (۱۱ اسفندماه) تاکنون، به ۴ هزار و ۳۰۳ نفر رسیده است.
این وزارتخانه همچنین تعداد کل زخمی های این حملات را هم، ۱۲ هزار و ۲۰۲ نفر اعلام کرده است.