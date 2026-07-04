رئیس پلیس راهنمایی و راننندگی خوزستان از تمهیدات ترافیکی مراسم بدرقه و وداع با قائد شهید امت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ رضا دولتشاهی در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان گفت: با توجه به حضور گسترده مردم بصیر استان در مراسم بدرقه و وداع با قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره) تهمیدات ترافیکی در محور‌های برون و درون شهری استان فراهم شده است.

وی از استقرار ماموران پلیس راهور و راه استان در تمامی محور‌های برون و درون شهری استان خبر داد و بیان کرد: در نقاط حادثه خیز محور‌های استان ماموران پلیس راه حضور دارند و از شهروندان عزیز درخواست می‌شود همکاری لازم با ماموران پلیس را داشته باشند.

رئیس پلیس راهنمایی و راننندگی خوزستان همچنین از تمامی زائرانی که قصد عزیمت برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را دارند خواست نسبت به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توجه لازم را داشته باشند و ادامه داد: همچنین تردد خودرو‌های اروندی و پلاک موقت تا جمعه آینده در مسیر‌های تهران و قم آزاد می‌باشد.