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۱۸ دستگاه اتوبوس حامل کاروانهای مردمی آبادان، برای حضور در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، راهی تهران شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان،در فضایی آکنده از اندوه، حماسه و همدلی، اقشار مختلف مردم آبادان شامل خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جوانان، دانشجویان، روحانیون، کارگران و جمعی از عشایر و اقوام عرب منطقه، با حضور در این کاروانها عازم تهران شدند تا در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید امت شرکت کنند.
شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی مزین به تصاویر رهبر شهید، بدرقه شدند و حضور خود را تجدید میثاقی با آرمانهای انقلاب اسلامی، استقلال و عزت ایران دانستند.
این کاروانها با هدف ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و حضور در آیین وداع، از آبادان به سمت تهران اعزام شدند.