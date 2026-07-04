۱۸ دستگاه اتوبوس حامل کاروان‌های مردمی آبادان، برای حضور در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، راهی تهران شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان،در فضایی آکنده از اندوه، حماسه و همدلی، اقشار مختلف مردم آبادان شامل خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان، دانشجویان، روحانیون، کارگران و جمعی از عشایر و اقوام عرب منطقه، با حضور در این کاروان‌ها عازم تهران شدند تا در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید امت شرکت کنند.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی مزین به تصاویر رهبر شهید، بدرقه شدند و حضور خود را تجدید میثاقی با آرمان‌های انقلاب اسلامی، استقلال و عزت ایران دانستند.

این کاروان‌ها با هدف ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و حضور در آیین وداع، از آبادان به سمت تهران اعزام شدند.