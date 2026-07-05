پخش زنده
امروز: -
رئیس پژوهشگاه ارتباطات با مرور دیدگاههای رهبر شهید درباره فضای مجازی، تولید محتوای کیفی و ارتقای زیرساختهای فناورانه را مؤثرترین راهبرد برای مقابله با تهدید اخبار جعلی و اطلاعات گمراهکننده دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر محمدحسین شیخی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با مرور رهنمودهای رهبر شهید درباره فضای مجازی، گفت: از نگاه ایشان، انتشار اخبار جعلی و محتوای گمراهکننده از تهدیدهای مهم این فضا است و راه مقابله با آن، تولید محتوای فاخر و تقویت توان فناورانه کشور است.
دکتر محمدحسین شیخی با اشاره به نگاه و تأکید ویژه رهبر شهید بر اهمیت فضای مجازی، اظهار کرد: رهبر شهید در سخنرانی نوروز سال ۱۳۹۹ تصریح کردند که «امروز قوت در فضای مجازی حیاتی است» و «امروز فضای مجازی حاکم بر زندگی انسانهاست». ایشان همچنین تأکید کردند که در دنیا عدهای کارهای خود را از طریق فضای مجازی پیش میبرند، از اینرو ایران نیز باید در این حوزه از توانمندی و اقتدار لازم برخوردار باشد.
این بیانات نشان میدهد که رهبر شهید بر ضرورت ایجاد پایداری و تقویت زیرساختهای فضای مجازی برای مردم تأکید ویژه داشتند و معتقد بودند کشور باید در این عرصه از توان کافی برخوردار باشد.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: رهبر شهید در همان سال ۱۳۹۹ همچنین فرمودند که «فضای مجازی یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده است» و حتی از آن با این تعبیر یاد کردند که «فضای مجازی جزو اعضای حقیقی زندگی مردم است.»
وی خاطرنشان کرد: رهبر شهید فضای مجازی را به آب روان تشبیه کردند که همه از آن استفاده میکنند و در عین حال هشدار دادند که باید مراقب آسیبها و تهدیدهای این فضا بود تا جامعه از پیامدهای منفی آن مصون بماند.
شیخی تأکید کرد: مجموع این رهنمودها نشان میدهد که رهبر شهید همواره بر استفاده صحیح، هوشمندانه و مسئولانه از فضای مجازی تأکید داشتند و معتقد بودند کشور باید با تقویت تولید محتوا و افزایش توانمندیهای خود، در برابر آسیبها و تهدیدهای این حوزه آمادگی لازم را داشته باشد.
به گفته وی، همانگونه که رهبر شهید فضای مجازی را به آب تشبیه کردند، بر ضرورت فراهم کردن «پادزهر» آسیبهای آن نیز تأکید داشتند.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به افق ترسیمشده از سوی رهبر شهید برای توسعه فناوری در کشور، اظهار کرد: نگاه رهبر شهید این بود که ایران باید به فناوریهای نوین دسترسی پیدا کند، در منطقه جایگاه نخست را به دست آورد و در سطح جهان نیز از جایگاه ویژهای در حوزه فناوریهای پیشرفته برخوردار شود.
وی افزود: از دیدگاه رهبر شهید، توسعه فناوریهای جدید باید در راستای بهبود زندگی مردم و تسهیل انجام امور آنان از طریق فضای مجازی و فناوریهای نوین باشد و مردم بتوانند با اتکا به این زیرساختها، خدمات مورد نیاز خود را بهسادگی دریافت کنند.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تأکید رهبر شهید بر دستیابی به فناوریهای برتر در مقاطع مختلف بهروشنی قابل مشاهده بود، گفت: ایشان در بسیاری از حوزههای فناورانه شخصاً موضوعات را پیگیری میکردند و روند پیشرفت کشور را با دقت دنبال میکردند.
روایت رئیس پژوهشگاه ICT از نقشه راه رهبر شهید برای اقتدار دیجیتال ایران
وی ادامه داد: رهبر شهید همواره درباره جایگاه علمی و فناورانه کشور، میزان پیشرفتها و مسیر آینده پرسشگری و پیگیری داشتند و بر حفظ شتاب رشد علمی کشور تأکید ویژه میکردند.
شیخی خاطرنشان کرد: رهبر شهید بارها بر ضرورت تولید فناوری و تبدیل دانش به فناوری تأکید کردند و معتقد بودند که آینده کشور در گرو پیشرفت علمی و فناوری است.
به همین دلیل نیز تلاش داشتند با ترسیم این چشمانداز، کشور را به سمت دستیابی به فناوریهای پیشرفته و اقتدار علمی هدایت کنند.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پاسخ به این پرسش که منظور رهبر شهید از «سم» در فضای مجازی چه بوده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه امروز همه مردم از فضای مجازی استفاده میکنند، دشمنان نیز تلاش میکنند اطلاعات نادرست و محتوای گمراهکننده را در این فضا منتشر کنند.
وی افزود: امروزه با پیشرفت فناوری، حتی از رباتها و ابزارهای هوشمند برای تولید و انتشار گسترده اخبار جعلی و جریانهای اطلاعاتی نادرست استفاده میشود. به اعتقاد من، منظور رهبر شهید از «سم» در فضای مجازی، همین محتواهای مخرب و گمراه کنندهای است که باید نسبت به آنها هوشیار بود.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: برخی از این محتواها با هدف ایجاد شبهه نسبت به اصول و ارزشهای جامعه در فضای مجازی منتشر میشوند.
طبیعتاً امکان جلوگیری کامل از انتشار این مطالب وجود ندارد، اما باید با تولید محتوای فاخر، مستند و شایسته، پاسخ مناسب به این شبهات داد و با آنها مقابله کرد.
وی در تشریح مهمترین میراث و رهنمودهای رهبر شهید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: مهمترین نکتهای که ایشان بر آن تأکید داشتند، این بود که فضای مجازی به بخش حقیقی زندگی مردم تبدیل شده است.
این نگاه نشان میدهد که باید به سمتی حرکت کنیم که مردم بتوانند با اطمینان و به شکل مؤثر از ظرفیتهای این فضا برای انجام امور و ارتقای کیفیت زندگی خود بهرهمند شوند.
شیخی همچنین با اشاره به نگاه رهبر شهید در حوزه توسعه فناوری، اظهار کرد: به یاد دارم زمانی که فناوری نانو از فناوریهای راهبردی جهان محسوب میشد، با تأکید رهبر شهید، ستاد توسعه فناوری نانو در کشور شکل گرفت.
ایشان بارها تأکید میکردند که نباید اجازه دهیم فاصله علمی و فناوری ایران با کشورهای پیشرو افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: رهبر شهید همواره بر بهرهگیری از فناوریهای نوین و حرکت همگام با تحولات علمی جهان تأکید داشتند و این رویکرد، یکی از مهمترین میراثهای ایشان در حوزه علم، فناوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار میرود.