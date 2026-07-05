رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان از اجرای تمهیدات ترافیکی ویژه و استقرار نیروهای پلیس در محورهای درون‌شهری و برون‌شهری استان برای برگزاری مراسم بدرقه و وداع با قائد شهید امت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، سرهنگ رضا دولتشاهی با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت گفت: تمهیدات ترافیکی لازم در محورهای درون و برون‌شهری استان اتخاذ شده و مأموران پلیس راهور و پلیس راه در تمامی مسیرهای اصلی و نقاط حادثه‌خیز مستقر هستند.

وی از شهروندان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همکاری با مأموران پلیس، زمینه برگزاری هرچه بهتر این مراسم و تردد ایمن زائران را فراهم کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان همچنین از زائرانی که قصد عزیمت به مراسم تشییع را دارند، خواست پیش از سفر نسبت به رعایت نکات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی توجه ویژه داشته باشند.

دولتشاهی افزود: تردد خودروهای پلاک اروندی و پلاک موقت در مسیرهای منتهی به تهران و قم تا جمعه آینده مجاز است.