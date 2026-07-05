به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: در نتیجه اقدامات قاطع واحد‌های نظامی روسیه، کنترل بر شیاکوفکا، نووی میر، چرنشچینا و دروژلیوبکوفا در منطقه خارکف به دست آمد.

وزارت دفاع روسیه افزود نیرو‌های این کشور در ۲۴ ساعت گذشته «شهر واسیلفکا در جمهوری خلق دونتسک را نیز آزاد کردند.

بنا بر اعلام این وزارتخانه، اوکراین در شبانه‌روز گذشته هزار و ۳۵۰ تن از نیرو‌های نظامی خود را از دست داد.

رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشور‌های غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیارد‌ها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده‌اند.