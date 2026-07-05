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استان مثنی عراق هم روز چهارشنبه را برای بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تعطیل کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ استان مثنی عراق، نهمین استانی است که روز چهارشنبه را برای تسهیل مشارکت مردم این استان برای بدرقه و تشییع پیکر حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، رهبر شهید ایران تعطیل اعلام کرد.
پیش از این استانهای بغداد، نجف اشرف، کربلای معلی، بابل، ذیقار، بصره، میسان و واسط نیز روز چهارشنبه را تعطیل اعلام کرده بودند.
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت اسلام، حضرت آیت الله العظمی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) قرار است در روز چهارشنبه آینده در شهرهای مقدس کربلا و نجف برگزار شود.