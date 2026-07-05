ترس از تعقیب قضایی و بازداشت در خارج از سرزمین های اشغالی، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را مجبور به لغو سفر خود به آمریکا کرد.

«بن‌گویر» سفر به نیویورک را به علت ترس از بازداشت لغو کرد

«بن‌گویر» سفر به نیویورک را به علت ترس از بازداشت لغو کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که قصد داشت عازم نیویورک شود، پرواز و برنامه‌های کاری خود را در این شهر لغو کرد.

روزنامه «هاآرتس» چاپ سرزمین‌های اشغالی در این باره نوشت که تصمیم بن گویر برای نرفتن به نیویورک، ناشی از هراس جدی او از امکان توقیف و بازداشتش به دست مقامات قضایی در پی شکایت‌های بین‌المللی بوده است.

هم‌زمان با انتشار این خبر در رسانه‌های صهیونیستی، بنیاد حقوقی «هند رجب» رسماً اعلام پیروزی کرد.

این مؤسسه تأکید کرد که عقب‌نشینی وزیر صهیونیست و لغو سفرش به نیویورک، نتیجه مستقیم فشار‌های قانونی و پرونده‌های حقوقی است که علیه او به جریان افتاده و این موفقیت نشان‌دهنده اثربخشی اهرم‌های قانونی علیه جنایت‌کاران جنگی است.