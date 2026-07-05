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صدها نفر از حامیان فلسطین روز شنبه در مرکز استکهلم پایتخت سوئد تظاهرات و نقض آتشبس غزه از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شماری از نهادهای غیردولتی این تظاهرات را در میدان «اودنپلان» استکهلم سازماندهی کردند.
معترضان بنرهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «کودکان غزه گرسنه هستند»، «به محدودیتها پایان دهید» و «اسرائیل به توافق صلح پایبند باشد.»
معترضان همچنین از دولت سوئد خواستند که فشارهای دیپلماتیک بر رژیم اسرائیل را افزایش داده و فروش سلاح به این رژیم را فورا متوقف کند.
ارتش رژیم اسرائیل همچنان به نقض توافق آتشبس در غزه که از ۱۰ اکتبر گذشته (۱۸ مهر ۱۴۰۴) به اجرا درآمده است، ادامه میدهد و بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از آن زمان تاکنون ۱۰۵۳ فلسطینی شهید و ۳۴۰۶ نفر دیگر زخمی شدهاند.
از آغاز جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) بیش از ۷۳ هزار فلسطینی شهید و بیش از ۱۷۳ هزار نفر دیگر زخمی شدهاند، علاوه بر این، حدود ۹۰ درصد از زیرساختهای غیرنظامی در غزه در حملات رژیم صهیونیستی ویران شده است.