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استانداری قدس از تشدید اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی در شش ماهه نخست سال جاری میلادی خبر داد و افزود: در این مدت ۸۶۶ فلسطینی بازداشت شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ استانداری قدس در گزارشی اعلام کرد که این افراد را نظامیان اشغالگر صهیونیست در قدس بازداشت کردهاند.
این گزارش میافزاید که در میان بازداشتشدگان، اسامی ۳۵ کودک و ۲۱ زن نیز دیده میشوند.
بر اساس این گزارش، تشدید فشارها بر عبادتکنندگان و فعالان فلسطینی در بیتالمقدس نیز ادامه داشته است؛ به طوری که مقامات رژیم صهیونیستی در همین بازه زمانی شش ماهه، ۷۶۲ حکم تبعید و منع ورود به مسجدالاقصی را صادر کردهاند.
بر اساس آخرین آمار سازمان حقوق بشری «هاموکد»، رژیم صهیونیستی در حال حاضر ۸ هزار و ۴۵ زندانی فلسطینی با عنوان «بازداشتی امنیتی» در اختیار دارد که از این تعداد هزار و ۳۳۵ تن، محکوم، ۳ هزار و ۳۸۶ تن دیگر در بازداشت موقت و ۳ هزار و ۳۲۴ تن دیگر نیز در بازداشت اداری بدون محاکمه هستند.
کمیسیون امور زندانیان و آزادشدگان فلسطینی نیز اوایل آوریل ۲۰۲۶ (اواسط فروردین) اعلام کرد شمار کل زندانیان فلسطینی و عرب در زندانهای رژیم صهیونیستی به بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ تن رسیده که در میان آنها ۸۶ زن و حدود ۳۵۰ کودک زیر ۱۸ سال وجود دارند.
علاوه بر این، حدود هزار و ۵۰۰ شهروند ربوده شده اهل نوار غزه از سوی رژیم اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) در بازداشتگاههای مخفی نگهداری میشوند؛ تحت فجیعترین اشکال شکنجه روحی و جسمی قرار دارند، از ابتداییترین حقوق بشر محروم هستند و دهها نفر از آنان تاکنون به شهادت رسیدهاند.