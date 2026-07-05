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رئیس دفتر سیاسی جماعت اسلامی لبنان ضمن مخالفت با «توافق چارچوبی» بیروت و تل آویو تاکید کرد: این توافق که با نظارت آمریکا شکل گرفته، محکوم به شکست حتمی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس دفتر سیاسی جماعت اسلامی لبنان در گفتوگو با «عربی۲۱» اعلام کرد، توافق چارچوبی که میان لبنان و اسرائیل با نظارت آمریکا منعقد شده است، محکوم به شکست حتمی است. علی ابو یاسین، با ناعادلانه خواندن این توافق برای لبنان، تأکید کرد که دولت لبنان قادر به اجرای مفاد آن نخواهد بود.
ابویاسین تصریح کرد: «جماعت اسلامی این توافق را رد میکند؛ چرا که عقبنشینی فوری و بدون قید و شرط اسرائیل از خاک لبنان را تضمین نمیکند و حقوق ملی را نیز حفظ نمیکند.»
علی ابو یاسین، افزود: «اکثریت لبنانیها بهطور قاطع با انعقاد هرگونه توافق صلح جامع و دائمی با اسرائیل مخالفند.»
رئیس دفتر سیاسی جماعت اسلامی لبنان خاطرنشان کرد: «لبنان وارد مرحله سیاسی جدیدی شده که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه منطقه آن را تحمیل کرده است.»
او تأکید کرد که کشورش «یکی از میدانهای اصلی درگیری بوده و لبنانیها طی آن هزینههای جانی، اقتصادی و اجتماعی سنگینی پرداختهاند؛ لذا تحولات جاری منطقهای مستقیماً بر آینده سیاسی و اقتصادی لبنان در مرحله پیش رو تأثیر خواهد گذاشت.»
ابویاسین با تأکید بر استقلال تصمیمگیری ملی گفت: «هرگونه بحث درباره محدود کردن سلاح نظامی به دست دولت، باید یک تصمیم کاملاً لبنانی در چارچوب یک گفتگوی ملی فراگیر باشد، نه پاسخی به فشارها یا دیکتههای خارجی.»
او اولویتهای کنونی کشور را اینگونه برشمرد: «توقف کامل تجاوزات اسرائیل، خروج اسرائیل از خاک لبنان، بازگشت اسرا و آوارگان؛ و پس از آن، گذار به سمت گفتگوی ملی پیرامون استراتژی دفاعی که از لبنان محافظت کرده و امنیت ملی آن را تقویت کند.»
در ۲۶ ژوئن گذشته، بیروت و تلآویو با نظارت آمریکا یک «توافق چارچوب» امضا کردند که تصریح دارد اسرائیل بهصورت «مرحلهبندیشده» از تمامی اراضی لبنان عقبنشینی کند؛ این عقبنشینی با دو منطقه آزمایشی که نامشان مشخص نشده آغاز میشود.
با این حال، این توافق هیچ جدول زمانی مشخصی برای خروج از این دو منطقه یا کل اراضی تعیین نکرده است. همچنین، اجرای این توافق را مشروط به این کرده است که ارتش لبنان بهتنهایی مسئولیت امنیتی کامل و مؤثر را در مناطق تخلیهشده بر عهده بگیرد و حزبالله را خلع سلاح کند.