

به گزارش خبرگزای صدا و سیما، آیت الله حسینعلی سعدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با نگاهی به ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب از حضور منسجم و بی‌بدیل مردم در وداع تاریخی با پیکر مطهر ایشان گفت.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سوال ما از صبح امروز به محض باز شدن درب‌های مصلای بزرگ امام خمینی به صورت رسمی دیدیم که لحظه‌ای نبود که مصلی خالی از جمعیت شود تراکم لحظه به لحظه نفر به نفر اضافه شد و ما می‌خواهیم راجع به ابعاد این حضور و پیام هایش صحبت کنیم، اما قبل از آن اولویت و اولی رهبر شهیدمان، شناخت ویژگی‌ها، منظومه فکری و ابعاد شخصیتی امام شهیدمان است، کدام ویژگی‌ها انقلاب اسلامی را در مسیر پیشرفت و ایران قوی هدایت کرد؟

سعدی: به درستی و به خوبی جنابعالی اشاره فرمودید ما در یک فصل علی القاعده در خصوص شخصیت نادره دوران، رهبری که به این مردم برخاستن را آموخت، این خیزشی که شما امروز مشاهده می‌کنید آثار هدایت‌ها و رهبری‌های آسمانی آن نادره دوران است، من با توجه به اینکه وقت برنامه شما هم محدود است، دو سرفصل را به نظرم در شخصیت ممتاز رهبر شهیدمان باید مورد نظر قرار داد، ایشان فقیه حاکم بود، یعنی ما در طول چند هزار سال تاریخی که داریم حکمرانان متعددی را این مرز و بوم به خود دیده، در مقیاس با حکمرانانی که در این آب و خاک بوده‌اند، ابعاد حکمرانی رهبر شهید را اگر تحلیل کنیم که من به برخی از این ابعاد می‌پردازم انصافا بدون مبالغه صدرنشین حکمرانان تاریخ ایران کهن است، عزتی را، سربلندی را که برای این خاک به ارمغان آورده قابل قیاس با هیچ حکمرانی در هیچ دوره‌ای نیست، این در خصوص تحلیل بعد حکمرانی رهبر شهید و در خصوص بعد فقاهت ایشان، ایشان مرجعیت و فقاهت و رهبری دینی عالم اسلام را و عالم شیعه را هم برعهده داشت.

زوایای متعددی را و نوآوری‌های متعددی را ما در بعد فقاهتی ایشان هم می‌توانیم مطرح کنیم، به دقت عرض می‌کنم فقیهی که فقه اسلامی را در حوزه نظری و تحلیلی و برنامه ریزی و عرصه حکمرانی آورد رهبر شهید بود، لذا من قله شخصیت رهبر شهیدمان رضوان الله علیه را در این مسئله بررسی می‌کنم که نقطه اوج ارتقا فقاهت و حکمرانی است حالا به تدبیر جنابعالی ما در هر دو حوزه می‌توانیم تحلیل حالا به تدبیر جنابعالی ما در هر دو حوزه می‌توانیم در تحلیل شخصیت رهبر شهیدمان صحبت کنیم من معتقدم این خیزش ملی و این رستاخیزی را هم که ما امروز مشاهده می‌کنیم در ایران و در بقیه کشور‌ها که شما بهتر از من خبر دارید چه جنب و جوشی را امروز در دنیا ایجاد کرده این هم شاید بتواند تابعی باشد از شخصیت نادره دوران که اثربخشی مقام معظم رهبری این موج را ایجاد کرده قرآن می‌فرماید این محبت را من تابعی از تابعی از محبت مردم و مستضعفان و مظلومان به سیدالشهدا تحلیل می‌کنم، یعنی همان طور که سیدالشهدا پیام عزت را برای بشریت، پیام آزادی را برای بشریت ترجمه کرد و رساند و شما امروز می‌بینید هیچ نهضت آزادی خواهی را ما مشاهده نمی‌کنید الا اینکه یک ارتباطی با جریان حسین بن علی سلام الله علیه دارد مقام معظم رهبری را هم ما در کانون فریاد کردن آزادی و عزت در دنیای معاصر، حالا هر جور جنابعالی تدبیر می‌فرمایید نسبت به برنامه ما وارد این حوزه‌های شخصیتی مقام معظم رهبری شویم هم در حوزه فقاهت و هم در حوزه حکمرانی و آورده‌ای که دوره زعامت ایشان برای عزت این مرز و بوم و این خاک و آب داشت.

سوال: ما می‌توانیم بگوییم که رهبر شهید انقلاب یک اسلام شناس واقعی بودند و تبیین این اسلام واقعی آثارش را در وجوهات مختلف انقلاب گذاشت و ما اگر دوران سی و هفت ساله رهبری رهبر شهیدمان را مرور کنیم آنچه برکات و منشا خیرات این نظام است، می‌بینیم اگر جنگ تحمیلی اتفاق می‌افتد و دشمن تدبیر می‌کند و توطئه می‌کند برای این کشور و رهبر شهید می‌شود و ادامه کار این کشور به درستی انجام می‌شود به واسطه اثرگذاری رهبر شهید در بخش‌های مختلف کشور در وجوهات مختلف این انقلاب شکوهمند است، راجع به این اسلام شناسی ابعادش و تاثیرگذاری اش بر ابعاد مختلف صحبت کنید؟

سعدی: در بعد فقاهت و اسلام شناسی رهبر شهید رضوان الله علیه من چند سرفصل را مطرح می‌کنم بینندگان ما، فرهیختگان، ملت مبعوث شده بهتر می‌توانند این سرفصل‌ها را ادامه بدهند، اولین مشخصه فقاهت مقام معظم رهبری شهید رضوان الله علیه نگاه منظومه‌ای ایشان به معارف دین است، یعنی گاهی اوقات یک شخصیت فقهی را ما در تاریخ داریم به لحاظ مباحث فقهی در اوج است، اما نگاه منظومه‌ای به مجموعه معارف دین کمتر می‌توانیم ما معرفی کنیم و نشان بدهیم، مقام معظم رهبری از دوره جوانی شان در مشهد که ورود در حوزه تبیین معارف دینی کرد اسلام اصیل را آن اسلامی که عهده دار اداره جامعه است، نه اسلامی که عزلت نشین است عافیت طلب است، نه فقاهتی که به گرفتاری مردم توجه نداشته باشد، اونی که می‌خواست متن جامعه را، انسان را، غم انسان را، غصه انسان را بردارد همان که قرآن مجید می‌فرمایند انبیا آمدند که زندگی انسانی را عادلانه طراحی کنند.

ما نشست‌های مختلفی را در همین سنوات گذشته داشتیم روی تبیین نگاه منظومه‌ای مقام معظم رهبری به حوزه معارف دین، بعد فقاهتی مقام معظم رهبری شهید رضوان الله علیه یک نوع نگاه به تعبیر عرض بنده این است که حکمرانی به فقاهت، فقاهت در عرصه حکمرانی، این خیلی متفاوت است، ما اگر ادوار فقه را نگاه کنیم دوره‌ای را که با پیروزی انقلاب اسلامی می‌توانیم مطرح کنیم این است که فقه وارد حوزه حکمرانی شد، حکمرانی یعنی اداره جامعه بر اساس آن منظومه فکری که دین دارد ارائه می‌کند من فعلا از بعد نخستش دارم عرض می‌کنم، یک فقیه و دانشمندی که این منظومه فکری را بتواند فهم کند، شما نوع نگاه رهبری به حوزه مسائل انسان شناسی، حوزه مسائل حقوقی، ایشان یک مطالباتی را و آرمان‌هایی را در حوزه حقوق عمومی مطرح می‌کند، از پایگاه فقاهت، از پایگاه اسلام شناسی که واقعا این نگاه بدیع است و نو است، نوآوری‌های ایشان است در عرصه نظریه پردازی فقاهتی از منظر ادبیات حکمرانی، انصافا یک بعد مغفول شخصیتی ایشان همین بعد اندیشه‌ای ایشان است، ما یک نشستی را مجموعه دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری چند ماه گذشته برگزار کرد قبل از شهادت رهبر شهید بود و عنوان آن همایش حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع از نگاه مقام معظم رهبری بود.

مقالاتی که به آن همایش عرضه شده بود، من افتخار داشتم در آن همایش حضور داشتم و به عنوان عضو هیئت علمی همایش هم مقالاتی را که می‌رسید نگاه می‌کردم، استادان برجسته حقوق بین الملل و حقوق عمومی ابعاد علمی شخصیت رهبر شهید را در این حوزه‌های نوین حقوقی مستحضر هستید جنابعالی این حوزه‌هایی که دارم عرض می‌کنم حوزه‌های نو در عرصه حقوق است، آنچنان حرف‌ها و طرح‌های مستحکم داشت، حرف‌های پخته داشت که ما همانجا مطرح کردیم، این عناوین و موضوعات یک نظام موضوعاتی طراحی شود به دانشگاه‌های کشور به حوزه‌های علمیه عرضه شود واقعا اندیشمندان ما، دانشجویان دکتری ما روی این اندیشه‌ها فکر کنند آنچه که نقطه مشخصه و بارز رهبر شهید ما بود و می‌خواهم عرض کنم منحصر‌به‌فرد بود یعنی جزء ممتاز.

جامعیت مطالعه، به لحاظ مطالعات صنفی معمولا کسانی که در عرصه فقاهت ورود می‌کنند، خیلی شاید به ادبیات فارسی به لحاظ علمی نیاز نباشد، اما شما فرهنگ و تمدن یک مرز و بوم را بخواهید بشناسید، در مسائل ادبیات و فرهنگی آقا مسلط بودند، دربحث‌های تاریخی، خاطره‌ای را امشب در کنار این بدن مطهر اجازه دهید نقل کنم، که خودم مواجه شدم و مبهوت شدم از تسلط ایشان و تاریخ بر ادبیات که فارغ از حوزه‌های تخصصی خودشان که فقه و رجال و اصول و تفسیر و کلام اسلامی یک جلسه سوگواری خصوصی مقام معظم رهبری داشتند، غیر از اینی که در حسینیه امام و رسمی منتشر بود، اولین باری بود که من توفیق داشتم خدمت ایشان سخنرانی می‌کردم، من توفیق شاگردی ایشان داشتیم، چند سال درس خارج فقه شاگردی ایشان را درک کرده بودم، چون گفتند جلسه خصوصی است و آقایان علماء هستند، من یک بحث تخصصی تاریخی در خصوص حضرت جواد (ع) که شهادت حضرت جواد (ع) بود، مطرح کردم، مطالعه کردم و موضوع صحبت من غیر خود من کسی نمی‌دانست، یعنی به من اطلاع دادند که شهادت حضرت جواد (ع) آقای شهید مجلس روضه دارد، شما هم سخنران هستید.

من مشرف شدم محضر ایشان و طرح بحث کردم، در آن جلسات خصوصی این طوری بود که بعد از این که منبر تمام می‌شد، یک روضه خوانی هم اتفاق می‌افتاد، مجلس سوگواری بود بعد رهبر شهید می‌نشستند و در خصوص آن بحثی که مطرح می‌شد، یک گفتگویی انجام می‌شد، من یک نقلی تاریخی از ارشاد مرحوم شیخ مفید که معتبرترین کتاب تاریخی ماست، من نقل کردم، یکی از علمای بزرگواری که الان از بزرگان نظام است هم در آن جلسه بود، ایشان یک مسئله‌ای ناظر به صحبت من مطرح کرد، که این نکته‌ای که شما گفتید، حالا این حاشیه هم نسبت به این صحبت مطرح می‌شود، رهبر شهید ما مشغول چای خوردن بود، ایشان فرمود که این نکته‌ای که ایشان مطرح کرد، خطاب به من بود.

این نکته‌ای مرحوم مفید در ارشاد، در حالات امام جواد (ع) در آن جا این بحث مطرح کرده، که واقعا بعد من که آمدم بیرون با آقایان علما و استادان دانشگاه خاطره تعریف می‌کردم، گفتم من بهت زده شدم، من دیشب مطالعه کردم ابعاد قضیه را که می‌خواهم صحبت کنم، ایشان هم مطلع نبود که من چی می‌خواهم صحبت کنم و یک نکته دقیق و خرد، یک بحث کلی نبود که بگویید حضور ذهن دارند، حضور ذهن عجیبی روی تاریخ داشت که منبع شیخ مفید این نکته بود، اگر فرصت ما یک مقدار مبسوط بود وقتی همچین بحث فقه ایشان حضور داشتیم، اشراف ایشان یک اشراف فوق العاده‌ای بود، من طلبه هستم، کار طلبگی کردم، درس قالب آقایان مراجع هم رفتم، با کثرت اشتغالاتی که ایشان داشت، رهبری امت اسلامی را ایشان برعهده داشت، انصافا حضور ذهن و دقت نظر علمی هم به نحو جزئی، ویژه و ممتاز بود، هم این نوع نگاه گفتمانی که ایشان داشت، منحصر‌به‌فرد بود.

سوال: وقتی توصیه می‌کردند، متخصصان امور و حوزه‌های مختلف آن را سرفصل تحولات تغییرات ومنشاء خیرات و برکات حوزه‌های مختلف قرار می‌دادند، اگر سال‌های راجع به منظومه فکری حضرت آقا صحبت کنیم، فرصت ما محدودست، یک تصویر و یک قاب بی نظیر داریم از صبح امروز، از ساعت ۶ صبح، یک سوگ حماسی که مردم رقم زدند و بین پرچم‌ها، پرچم عزا را کم می‌بینیم و پرچم قرمز رنگ خونخواهی رهبر شهید و انتقام می‌بینیم که برافراشته شده از صبح امروز و هم عزادارند و هم حماسه سازی کردند در این سوگ، عجیب ملتی داریم؟

سعدی: درست می‌فرمایید، امسال محرم موضوع بحثم، امت مبعوث بود، بحثم این بود که چطور می‌شود جامعه کوفه با آن سابقه دینی، با حضور امیرالمومنین (ع) صدهزار شمشیر زن از ۱۸ هزار دعوت کننده، امام را به جامعه دعوت می‌کنند، امام به جامعه کوفه که نزدیک می‌شود، این اتفاقات رقم می‌افتد که امام حسین (ع) می‌فرماید که شیعیان ما، پیروان ما ما را رها کردند و چی شد که این امت مبعوث، این مردم وفاداری که اشاره می‌کنید به این موج جمعیت، ما ۱۰ شب ایران رهبر شهید شده بود، یعنی به لحاظ قانونی و ظاهری ما هنوز رهبر جدید معرفی نشده بود، رهبر عزیز انقلاب معرفی نشده بود، این چه بصیرتی است، این چه غیرت اجتماعی است، این چه وطن دوستی و وطن پرستی است، این چه هوشمند اجتماعی است که این‌ها را در صحنه نگه داشت، حتی قبل از آنی که خبرگان به وظیفه قانونی خودش دست بزند، مردم در میدان مطلب را گرفته بودند.

سوال: که خود حضرت آقا به آن اشاره کردند در پیام نخست؟

سعدی: رهبری رهبر عزیزمان مقام معظم رهبری این مردم آمدند کف میدان و فریاد کردند، این من این جا به خاطر وقت محدودمان عرض می‌کنم و خواهش می‌کنم از اصحاب رسانه آن شاخصه‌هایی که امت مبعوث شده داشت، ما امروز را نگاه می‌کنیم، بعد از صد و چند روز، حماسه آفرینی، میدانداری، من متمرکز شدم روی آن ۱۰ شب میدانداری با این که کوفه مسلم را داشت، نائب خاص را، امام حسین (ع) در راه بود، اما میدانداری نکردند، میدان را تحویل دادند، باختند، عقب نشستند، چه عوامل تمدنی و فرهنگی است که این ملت سرافراز در میدان نگه داشت، شما خوب بهتر می‌دانید، این خبیث یاوه گو ترامپ تحلیلش این بود هدف گذاری هم کرده بود، قطعه قطعه کردن و به تعبیر رهبر شهید انقلاب ما، بلعیدن ایران بزرگ اسلامی و آمد میدان، طراحی هم طراحی پخته‌ای بود، این بصیرت اجتماعی است، خواهش من این است از دوستانی که می‌توانند، تریبون و رسانه دارند، ما مردم مبعوث شده را خوب تحلیل کنیم، یعنی انصافا معجزه تاریخی فرمودند الان هم بنده معتقدم، شما و همکاران تان مطرح کردند، بزرگ‌ترین جمعیت حماسی تاریخ را ان شاءالله فردا و پس فردا در‌ام القرای جهان اسلام خلق می‌کنند.

سوال: همین امروز در مصلی دیدید؟

سعدی: من یک جمله‌ای گفتم ما در زیارت نامه حضرت سیدالشهداء در زیارت ناحیه داریم، که حضرت حجت (س) امام حسین (ع) می‌گوید مظلومیت امام را می‌خواهد معرفی کند، سلام بر رهبری که پایتخت اسلامی کوفه دعوتش کرد، همراهی نکرد، امام کشته شد، دفن هم نکردند این امام را، یعنی یک عده بادیه نشین نه اهل مدینه، من برای مردم حماسی و بزرگ ایران می‌خواهم عرض کنم، این رهبر شهید عرض نکته دارم، السلام علی من شی هو‌ام القری، ببیند دنیا این تشییع را، این تشییع میلیونی را، این تشییع که واقعا هیچ قابی نمی‌تواند به تصویر بکشد.

سوال: ضمن اینکه بپردازیم به ابعاد این حضور که چه ابعادی مخصوصا برای دشمنان انقلاب و این کشور دارد چه می‌شود یک مسئول در دل ملتش چنان رسوخ می‌کند که در فراقش مردم چنین سوگ حماسی برپا می‌کنند؟

سعدی: من به نظرم مردم ما ویژگی‌هایی را در رهبر شهید دیدند که ما به برخی از اینها اشاره می‌کنیم که این حضور اثر آن ویژگی‌ها است، ما در تاریخ حکمرانی ایران سراغ نداریم یک رهبری را، یک حکمرانی را اینها را مردم دیدند، اینها را مطالعه کردند که همه وجودش را برای عزت و سربلندی مردمش بگذارد، فضای رسانه‌ای دشمن خیلی تلاش کرد در فضای رسانه‌ای و جنگ ادراکی بحث‌هایی را مطرح کرد، اما مردم دیدند رهبر شهیدشان همه وجودش خودش و اهل بیتش خودش و این دختر خردسال را در راه اعتلای این مردم و آرمان‌هایی که برای این مردم می‌گفت فدا کرد، این صداقت را مردم در رهبری رهبر شهید که سال‌ها عمل می‌کرد در این شهادت یافتند، این حضور به نظر من از دو بعد باید تحلیل شود یک بعد داخلی است، داخلی که می‌گویم یعنی جنبه تولی است یک بعد خارجی و جنبه برائتی که دارد، به لحاظ داخلی ما این را یک رفراندوم دینی می‌بینیم.

یک بحث یعنی تجلی عینی، مردم سالاری دینی، مردم عاشق رهبرشان هستند، واقعا من از قاب تصویر رسانه می‌دیدم قبل هم در میدان‌ها و در مجالس می‌دیدم چنان بر این رهبر اشک می‌ریختند همه اقشار کوچک و بزرگ این عشق و محبت به خاطر این بود که عرض کردم این تجلی و نماد مردم سالاری دینی رهبر را به تعبیر قرآن عزیزم در غصه این مردم رهبری شهید غصه خورد و عمرش را برای زدودن غصه‌های این مردم صرف کرد، یک لحظه آرامش نداشت برای اینکه برای مردمش آرامش خلق کند، من از جنابعالی می‌پرسم اگر برای آرامش خودشان یک سر و سوزن حساب باز کرده بود خیلی از این مواضع را در طول دوره حکمرانی خودشان نمی‌بایست اتخاذ می‌کردند، من مطلعم تاکید می‌کنم مطلعم در برخی از مواضع ایشان بگذارید اشاره کنم در آن وقتی که به صندوق رأی مردم جفا شد، من به عنوان مطلع می‌گویم از کسانی که از ایشان حکم داشتند تحلیل‌هایی می‌شد فضا یک جوری شود یک تنه وایستاد و هزینه داد برای اینکه رأی مردم مصادره نشود، این را تاریخ بنویسد، صیانت از جمهوریت نظام اینها را مردم دیدند چقدر رهبر شهید هزینه داد، انتخابات می‌خواست به تأخیر بیفتد آقا نگذاشت، این صدق شعار رهبری در عملکرد و رهبری را مردم دیدند مردم دیدند، من این عشق را، این علاقه را، این شور و حضور را بدون دلیل نمی‌دانم، این می‌شود بعد داخل، برای اینکه عرض کردم در دوره حکمرانی برای پیشرفت و ارتقا کشور دوتا حوزه و عرصه را من عرض کنم آن وقتی که در این کشور تحلیل‌های عجیب و غریب می‌شد دنیا دنیای چیست دنیای موشک نیست از این چیز‌ها اون که نشست پای توسعه و پیشرفت صنایع دفاعی رهبر شهید بود.

کسی که عزت ایران را توانست نگه دارد رهبر شهید بود، کی وایستاد در صحنه؟ چه هزینه‌هایی دادند؟ شعار ایران قوی را من خواهشم این است از اساتید دانشگاه، از دانشجویان کدام حکمران برای ایران قوی این میزان هزینه داده است، خروج حکمرانی را اگر بخواهیم تحلیل کنیم ایران قوی امروز ایران به عرصه‌ای از قوت رسیده، سه قدرت اتمی دنیا آمدند تحمیل کنند، فشار بیاورند در این ملت و تسلیم کنند این رهبری بود که برخاستن را به این ملت آموخت، باید برخاست را رهبری به این ملت آموخت و البته مقدماتش را هم آماده کرد مگر رهبری شهید هزینه نداد برای اینکه ایران قوی در عرصه صنایع دفاعی ما امروز فرزندان ما دانشمندان ما من یک جمله عرض کنم از دانش هسته‌ای ما واهمه دارند دانش هسته‌ای را رهبر شهید وایستاد، من یک عضو کوچک از جامعه دانشگاهی کشورم حمایتی را که رهبری شهید ما از حوزه علم در این کشور کرده است در تاریخ ماندگار است این باید وقت باشد فرصت باشد از جمله حوزه علوم انسانی، از جمله حوزه علوم دفاعی، حوزه پایه انصافا رهبری شهید بی بدیل از حوزه علم که می‌دانید ایران قوی قوت و اقتدار بر اساس پایه‌های علم و فناوری است، امروز موشک‌های فرزندان ما که محصول آن حمایت‌ها و هدایت‌ها است این سه قدرت اتمی و این دنیای ظالم را سر جایش نشاند و آنها را به تسلیم کشاند، این یک بعد است که شما می‌بینید، مردم به زبان‌های مختلف دارند می‌گویند ما گاهی اوقات می‌گوییم که هر وقت به ایران حمله شد خیلی از اوقات یک بخشی از این خاک عزیز ما را جدا کردند این رهبری مقتدر اقتدارآفرین چنان عزتی را بر این مرز و بوم و این آب و خاک آورد، اقتدار دانش بنیان نه اقتدار وارداتی اجاره‌ای وابسته، اقتدار دانش بنیان امروز آنها می‌دانند ما در دانش هسته‌ای این توان علمی را داریم که به این سطح غنا برسیم، این بازدارندگی دارد این که بازدارندگی را برای این مرز و بوم آورد.

سوال: برای این است که اعتراف می‌کنند اگر دانشمندان را بزنیم، مغز و تفکر این دانش بومی را نمی‌توانیم از بین ببریم؟

سعدی: رهبری شهید اقتدار دانش پایه درست کرد، خوب این یک بعد، بعد صنایع دفاعی، همین طور بروید در صنایعی که امروز توسعه دنیا براساس صنایع است، دانش‌های زیرساختی، سلول‌های بنیادی، این‌هایی که امروز اقتدار علمی دنیا را درست می‌کند، که خواهش من این است که اساتید دانشگاه به آن دامن بزنند، ما امروز در شتاب علمی جزو کشور‌های برجسته و در دانش‌های قدرت آفرین، دانش‌هایی که قدرت می‌آفرینند و این‌ها هدایت و رهبری حکمرانی است که تاریخ ایران باید به آن افتخار کند، که این مردم یک بعد حضورش قدردانی از زحمات چنین رهبر قدرت آفرین است که اقتدار را، دانش پایه، ایمان پایه برای این تمدن مطرح می‌کنند، یک بعد هم بعد بیرونی است، دیدم رسانه امروز تقریبا از همه بخش‌های مختلف مصلی که می‌آمدند این بدن مطهر را زیارت کنند، شعار انتقام می‌دادند، این پیام یعنی ما در میدان پیروز شدیم، این را دوست و دشمن اعتراف می‌کنند. ایران در میدان پیروز شد و به تعبیر دقیق رهبر عزیز انقلاب حضرت آیت الله آقا مجتبی دقیق فرمود، دشمن از سر استیصال درخواست آتش بس داد. آن چه که مردم می‌خواهند، این پیروزی که درمیدان خلق شده است، به خاطر آن رهبری‌های داهیانه.

سوال: تثبیت شود در ابعاد مختلف؟

سعدی: این حضور مهم صیانت شود، این پیروزی صیانت شود، یعنی میدان در عرصه دیپلماتیک باید حضور پیدا کند، پیام میدان در عرصه روابط بین الملل باید این سازوکار‌های نظام بین المللی نیامد از مظلوم دفاع کند، نیامد بگوید چرا ۱۷۰ تا بچه را، بچه بیگناه را پر پر کردید، هیچ کدام شان حرف نزدند، دزد را تایید کردند، صاحب خانه مصیبت دیده را ساکت و بایکوت کردند.

سوال: این تقریبا ثابت می‌شود که سازمان‌های بین المللی در خدمت منافع غرب است؟

سعدی: شورای امنیت کجا بود، سوالی گاهی اوقات می‌پرسم، که چطور شد شما برای یک مسئله این بساط را برای حقوق زن در جمهوری اسلامی درست کردید، این تهاجم‌ها انجام شد، آیا این ۱۷۰ تا و شهدای دیگر ما، یک بیانیه ازاین سازمان‌ها نباید صادر می‌شد، مردم درست می‌گویند، مردم درست مطالبه می‌کنند، این حضور به نظر یک پیام به تعبیر دینی بعد از شهادت سیدالشهداء این شعار مطرح شد یالثارات حسین، البته بعد خونخواهی در هر عرصه‌ای که می‌رود، اقتضائات خود را دارد، من خواهشم این است به عنوان یک عضو کوچک ازاین جامعه از همه کسانی که امروز در صندلی‌های مسئولیتی نظام هستند، از اقتدار مردم، از پیروزی مردم، از این عزت و شکوه و حماسه آفرینی مردم، در عرصه‌های مختلف صیانت بکنند. این بعد دوم حضور مردم است که آن پیام عزتی که امام شهید به مردم منتقل کرد و مردم آن پرچم عزتی که در میدان برافراشته نگه داشتند، این عزت خواهی ان شاءالله در همه عرصه‌ها تداوم پیدا کند و صیانت شود.

سوال: صحبت شما به مردم وفادار ایران اسلامی بفرمایید؟

سعدی: به عنوان خادم ملت عرض می‌کنم، بر بصیرت و هوشمندی شما غبطه می‌خورم و درود می‌فرستم و دست یکایک شما مردم میداندار بصیر را می‌بوسم، در برابر عظمت شما مردم کرنش می‌کنم، جلوتر از انتخاب قانونی که مجلس خبرگان رهبری همکاران ما انجام دهند، مردم در میدان عمق بصیرت خودشان را نشان دادند درود بر این همه بصیرت و آگاهی و درود بر این وطن خواهی، میهن دوستی و مکتب پرستی، ان شاءالله امیدوارم ما رهبر شهید ما وعده داد مکرر که شما جوان‌ها هستید، عبارت ایشان این بود که ما نیستیم، شما جوان‌ها هستید، عزت و شکوه ایران بزرگ اسلامی را خواهید دید.

ایران بزرگ مقتدر بیانیه گام دوم را رهبر شهید نوشت و پرچم بر دوش رهبر عزیز انقلاب برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی قرار گرفته و این عشق و مردم به رهبر عزیز انقلاب است، این حضور یک بیعت تاریخی هم است، یک بیعت ملی، میدانی با رهبر عزیز انقلاب اسلامی، محبت به رهبری را رسانه‌ها ببینند، عشق به رهبری نظام حضرت آیت الله آقا مجتبی ببینند، به عنوان یک عضو خبرگان این بیعت ملی میدانی مردم با رهبر حکیم و عزیز انقلاب اسلامی است درود بر این همه حماسه آفرینی و بصیرت.