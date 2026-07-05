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«محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با انتقاد شدید از بیانیه جدید ائتلاف متجاوز، به مقامات سعودی هشدار داد که اصرار بر ادامه تنشها، تمام جاهطلبیهای اقتصادی و سیاسی ریاض را به نابودی خواهد کشاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با هشدار مستقیم به مقامات عربستان گفت: تنها یک ضربه به عربستان میتواند آنچه را که این کشور رویای دستیابی به آن را طی صد سال در یمن داشت، سرنگون کند و بر باد دهد.
«محمد الفرح» با انتقاد از تبعیت ریاض از سیاستهای دیکتهشده افزود: اصرار عربستان بر چشیدن طعم شکست، نشان میدهد که تصمیمگیری این کشور به دست خودش نیست، بلکه تحت تدابیر و فشارهای بیرونی هدایت میشود؛ ریاض منافع ملت خود را مراعات نمیکند و اهمیتی به امنیت و جاهطلبیهای خود نمیدهد.
الفرح همچنین به سیاست هزینههای مالی بیحاصل عربستان اشاره کرد و گفت: ریاض اموال خود را صرف خرید افراد بیارزش در یمن و لبنان میکند و روی شخصیتهایی حساب کرده که هیچ وزن و احترامی ندارند؛ چرا که این کشور صرفاً به دنبال جذب مزدور است.
عضو دفتر سیاسی انصارالله در واکنش به موضعگیری جدید فرماندهی ائتلاف عربستان تصریح کرد: بیانیه فرماندهی ائتلاف، یک رسوایی سیاسی و یک روایت تاریخ گذشته است.
او ادامه داد: بیانیه ائتلاف ثابت میکند که دشمن دیگر چیزی جز زبان تهدید با تکیه بر قدرتی که در طول ۱۱ سال محاصره کارگر نیفتاده، در اختیار ندارد و همچنان به یک مشروعیت موهوم و توخالی چنگ زده است.
الفرح افزود: ۱۱ سال کشتار، گرسنگی، محاصره، هدر دادن میلیاردها دلار برای مزدوران و از دست رفتن وجهه بینالمللی، هیچ دستاوردی برای ائتلاف به همراه نداشته است.
او با اشاره به کارشکنی ائتلاف عربستان در روند دیپلماسی افزود: ائتلاف از "نقشه راه صلح" به عنوان بهانهای برای وقتکشی و مماشات استفاده میکند، به جای آنکه به سوی یک حل و فصل و توافق واقعی حرکت کند.
الفرح بیانیه ائتلاف را نشانه ضعف دانست و تأکید کرد: این بیانیه بیانگر بنبست و آشفتگی سیاسی و نظامی است و بیانگر وضعیت سردرگمی آشکار آنها در برابر معادله جدیدی است که صنعا با به چالش کشیدن محاصره بر آنها تحمیل کرده است.
این مقام انصارالله یمن به تناقضهای آشکار در رویکرد ائتلاف اشاره کرد و گفت: بیانیه ائتلاف در محکوم کردن عملیاتهای یمن در دریای سرخ، متناقض است، چرا که این مجموعه عملیات در حمایت و یاری غزه، صرفاً ناوبری و کشتیرانی رژیم صهیونیستی و آمریکا را هدف قرار میدهد.
الفرح در پایان خاطرنشان کرد: این بیانیه به وضوح پرده از ناراحتی و خشم عمیق ریاض از نقش پشتیبانی یمن در حمایت از غزه برداشت.