کاخ کرملین بامداد یکشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا در تماسی تلفنی گفت‌وگویی «سازنده» درباره مسائل گوناگون از جمله اوکراین و ایران داشتند.

پوتین و ترامپ درباره اوکراین و ایران گفت‌وگو کردند

پوتین و ترامپ درباره اوکراین و ایران گفت‌وگو کردند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ یوری اوشاکوف دستیار پوتین افزود: پوتین تصویری از وضع واقعی در میدان نبرد ارائه کرد؛ جایی که نیرو‌های مسلح روسیه قاطعانه در حال پیشروی هستند و مناطق پرجمعیت را یکی پس از دیگری آزاد می‌کنند.

او تصریح کرد که پوتین در جریان گفت‌وگوی خود با ترامپ ابراز امیدواری کرد که مذاکرات بین آمریکا و ایران به راه‌حل‌های بلندمدت و قابل قبول برای هر دو طرف منجر شود.

رئیس جمهور روسیه بر آمادگی کشورش برای کمک عملی به تلاش‌ها برای کاهش تنش و ایجاد ثبات در منطقه تاکید کرد.

در همین حال، رئیس جمهور اوکراین نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تماسی تلفنی با ترامپ داشت. ولودیمیر زلنسکی افزود که چشم‌انداز واقعی برای پایان جنگ با روسیه وجود دارد و عزم آمریکا در این زمینه تعیین‌کننده است.

این در حالی است که دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین شنبه اعلام کرد: اگر زلنسکی تمایل خود را برای سفر به روسیه ابراز می‌کند ما از آن استقبال می‌کنیم. اما می‌خواهیم به او یادآوری کنیم که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از آمادگی خود برای استقبال از او در مسکو صحبت کرده است.

سخنگوی کرملین تاکید کرد: زلنسکی هرگاه برای اتخاذ تصمیم‌های مهم و مسئولانه آمادگی داشته باشد، می‌تواند به مسکو بیاید.