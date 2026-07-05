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بر اساس آمارهای رسمی که روز شنبه منتشر شد، شمار جانباختگان دو زمینلرزه شدیدی که هفته گذشته ونزوئلا را لرزاند، به دستکم ۲۹۵۴ تن افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این آمار نسبت به روز جمعه، افزایش بیش از ۳۰۰ نفری را نشان میدهد. شمار زخمیهای این فاجعه که در ۲۴ ژوئن به وقوع پیوست و خرابیهای گسترده و هزاران ناپدید بر جا گذاشت، از ۱۶ هزار نفر فراتر رفته است.
این حادثه که یکی از قویترین زمینلرزههای تاریخ معاصر آمریکای لاتین محسوب میشود، باعث آوارگی بیش از ۱۶ هزار نفر و فروریختن ۱۹۰ ساختمان شده که بیشتر آنها در منطقه ساحلی «لا گوایرا» در شمال کاراکاس، پایتخت ونزوئلا قرار دارند.
اکنون پس از گذشت ۱۰ روز از وقوع دو زمینلرزه با قدرت ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر، تیمهای امداد و نجات در حال پایان دادن به عملیات جستوجو هستند، در حالی که خانوادههای داغدار با دشواری در حال بیرون کشیدن پیکر عزیزانشان از زیر آوارها هستند.