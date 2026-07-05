

به گزارش خبرگزای صدا و سیما، آقای پیرحسین کولیوند، در گفتگو با شبکه خبر به تشریح اقدامات آمادگی این جمعیت برای مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید امت اسلامی پرداخت.

سوال: روز‌های جنگ که برای شما و همکارانتان روز‌های بسیار سخت پر از مسئولیت پر از دغدغه بود و الان هم که نقش مهمی را همکاران عزیز شما به ویژه داوطلبان عزیز جمعیت هلال احمر در مراسم وداع و تشییع امام شهید دارند چه کار‌هایی قرار است در این ایام انجام شود و چه کار‌هایی در این ایام انجام شده؟

کولیوند: ما یک آمادگی خیلی عالی را در جمعیت هلال احمر با سایر نهاد‌های دیگر هم افزایی ایجاد کردیم و آمادگی ایجاد کردیم برای خدمت رسانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران می‌دانید که شش میلیون نفر داوطلب دارد و الان یکصد و بیست هزار نفر تیم آموزشی تخصصی دارد که در جنگ رمضان واقعا گل کاشتند و توانستند هفت هزار و دویست و پنجاه نفر را زنده از زیر آوار نجات بدهند کار بزرگی است، برای این مراسم هم با تمام ظرفیت آماده هستند صد و بیست هزار نفر آمادگی دارند حدود شصت و هفت هزار نفرشان در تهران بیست هزار نفر هم در قم و مابقی در مشهد انشالله خدمت رسانی می‌کنند.

سوال: در عراق هم خدماتی دارند؟

کولیوند: در عراق هم خدمات مفصلی داریم ما آنجا بیمارستان امام علی را داریم پلی کلینیک نبرد را داریم در نجف و در شهر کربلا سه تا پلی کلینیک داریم که کاملا اینها آمادگی دارند به اضافه اینکه امدادگران و نجاتگرانمان هم اعزام شده‌اند آنجا و حضور دارند هم افزایی خیلی خوبی با هلال احمر عراق وزارت صعه که وزارت بهداشت عراق می‌شود و قسمت امداد و نجات و سعه حشد الشعبی انجام دادیم که با هم هم افزایی ایجاد کنیم برای امدادرسانی و خدمت رسانی کار خیلی خوبی انجام شده برنامه ریزی خیلی خوبی انجام شده اضافه بر آن استان‌های خوزستان ایلام و کرمانشاه هم نیروهایمان کاملا آماده هستند با امکانات خیلی عالی که اگر ضرورت داشت و خدای ناکرده نیاز شد بتوانند بلافاصله ظرف دو سه ساعت خودشان را به آنجا برسانند و خدمت رسانی انجام شود.

سوال: شهر‌های هم مرز عراق هستند؟

کولیوند: بله، شهر‌های هم مرز عراق لذا آمادگی وجود دارد ما اضافه بر مباحث امدادی مثلا نانوایی‌های سیار پلی کلینیک‌های سیار آشپزخانه‌های سیار اینها را انجام دادیم برگرفته از تجربه اربعین حسینی طبیب ال دوار داشتیم شما خودتان شاهد بودید در یکی از مسیر‌ها خیلی از امدادگر‌های ما الان با کوله پشتی که امکانات درمانی که امکانات درمانی و امدادرسانی دارند بین مردم دارند حرکت می‌کنند هر جا که لازم باشد کمک می‌کنند و حتی به افراد کم توان هم کمک می‌کنند و آنها را به اولین مرکز درمانی می‌رسانند الان در داخل شهر حداقل هر پنجاه متر ما یک گروهی از بچه‌های امداد و نجات را داریم.

سوال: مشخص است لباسشان شبیه لباس شماست؟

کولیوند: نه این لباس من دیگر همان لباس سفید و قرمز است ببخشید با همان لباس‌ها هستند و کاملا مشخص هستند حتی کوله پشتی هایشان هم کاملا مشخص است.

سوال: چه خدماتی را می‌دهند؟

کولیوند: آنها دو گروه هستند یک گروهشان با کپسول‌هایی که آب خنک پخش می‌کند روی سر مردم که خنکشان شود و گرما زده نشوند و یک گروه دیگر هم کار‌های امداد و نجات را انجام می‌دهند که هر کس نیاز به کمکی داشته باشد دارو می‌خواهد امکانات می‌خواهد حتی نیاز داشته باشد به اولین مرکز درمانی منتقلشان کنند این کار را می‌کنند کار بسیار بزرگی است همه اینها هم داوطلب هستند که می‌آیند لذا آمبولانس هایمان خودرو‌های نجاتمان حتی یگان پهپادی ما صد تا پهپاد داریم که این خدمات رسانی را دارد انجام می‌دهد بالگرد‌های ممان اتوبوس آمبولانس هایمان و موتورسوار هایمان حتی موتور‌های امدادی که آماده کردیم که خیلی خوب می‌تواند کمک کند و امروز من در مسیر دیدم که چقدر قشنگ دارند کار می‌کنند اینها همه با همه ظرفیت آماده هستند.

سوال: یک صحبتی مطرح شده بود چند روز پیش که شاید شرایط مهیا نباشد برای اینکه مردم به خصوص خانواده‌ها خانواده‌ها با فرزندان خردسالشان شرکت کنند ولی من دیروز هم که با خانم دکتر اردبیلی که رئیس قرارگاه زنان و خانواده شهر تهران هستند صحبت می‌کردم می‌گفتند که ما کاملا آمادگی اش را داریم امروز مسئولان دیگر هم صحبت کردند خود سردار حسن زاده آقای غلامزاده و افراد دیگر گفتند شرایط مهیا است شما الان شرایط را چطور می‌بینید که خانواده‌ها چطور می‌توانند شرکت کنند بالاخره فردا هم همچنان مراسم وداع است پس فردا مراسم تشییع برگزار می‌شود حتما مردم از شهر‌های دیگر می‌خواهند بیایند برای مراسم تشییع؟

کولیوند: اولا من یک بحثی را شروع کنم بعد آمادگی را هم خدمت شما عرض می‌کنم ما اگر بعثت مردم عزیزمان را در این یکصد و بیست روز در نظر بگیریم این اوجش رسیده به یک قلعه قله بعثت و قله بعثت می‌شود روز تشییع پیکر مطهر امام شهیدمان ما وداعی نداریم من اعتقادم این است که ما با رهبرمان وداع نمی‌کنیم ما پیکر مطهرش را بدرقه می‌کنیم و مجددا بیعت می‌کنیم ما این آیین را یک تجلی وحدت می‌دانیم و یک وفاداری قدرشناسی از روز‌های سختی که به ما گذشت و روز‌هایی که با صلابت حضرت آقا در کنار مردم بودند ما این را اینطور می‌بینیم این مکتب را واقعا روز به روز بهش اعتقاد داریم و گسترده اش می‌کنیم من واقعیتش این است که می‌خواهم خدمت مردم عزیز عرض کنم امروز بالاخره یک روز سپری شد بین مردم بودم من همراهشان پیاده راه رفتم همراهشان در موکب‌ها ایستادم و کمک کردم از موکب دار‌ها تشکر کردم و جالب است دونه دونه مردم وقتی که آرم هلال احمر و لباس هلال احمر را می‌بینند می‌آیند تشکر و قدردانی می‌کنند، اما می‌خواهم بگویم که حضور گسترده شان و با شکوهشان که همراه با نظم و آرامش است یک برگ زرین دیگری است که در این تاریخ دارد رقم می‌خورد.

سوال: همه دنیا الان نگاهشان به اینجاست؟

کولیوند: بله، من فکر می‌کنم که اوج این برمی گردد به روز تشییع روز تشییع مردم ما باید با همبستگی عزت و استقامت ملت ایران را یک بار دیگر را به رخ دنیا بکشند این می‌شود مکمل موشک‌های خیبرشکن ما مکمل موشک‌های خرمشهر ما و آن چیزی که عزیزان نیرو‌های مسلح انجام دادند واقعا همین است اینجا من اطمینان می‌دهم به مردم عزیزمان که همه شرایط مهیا است برای همه جور آدم شرایط مهیا است، ما الان نگاه کنید بالاخره تجمعات و انبوه زیادی را مدیریت کردم و حضور داشتم مثلا در حج حالا دو میلیون نفر در در عرفات در منا و مشایر مقدسه و یا در اربعین حسینی که معمولا بالای بیست میلیون نفر حضور پیدا می‌کنند و این تجمع انبوه مردم این جلسه که یک تجلی وحدت وفاداری است و قدرشناسی ما است ما امروز آن چیزی که باید به جد و با قلب نشان بدهیم حضور گسترده خودمان در مراسم تشییع است این جوری می‌توانیم از حضرت آقا تشکر کنیم یعنی تنها به نظر من یکی از تنهاترین تشکر‌هایی که می‌شود عملی انجام داد حضور در مراسم تشییع است ما ۶ میلیون داوطلبان مان همه می‌گویند که ما می‌آییم.

حتی ما گفتیم آن‌هایی که نزدیک مشهد هستند، بیایند مشهد، آن‌هایی که نزدیک قم هستند، بروند قم، می‌گویند نه ما، هم ما تهران می‌آییم، هم قم می‌آییم و هم مشهد، این یعنی قدرشناسی، مردم همیشه ثابت کردند که کنار خیلی جالبه، من صبح که رفتم تجمع است، شلوغ است، ولی روان است، هر جایی که مردم با ما همراهی کردند، ما موفق بودیم، واقعا موفق بودیم، اوج موفقیت را من امروز دیدم، این تجمعاتی که من دیدم مثلا در کربلا، در مکه ما تعداد قابل توجهی آسیب می‌دیدیم و درمان می‌کردیم و کمک رسانی می‌کردیم، اما امروز ما شاهد این حجم نبودیم، اصلا قابل قیاس نیست، این اولش به لطف خدا، برکت ائمه زیرسایه امام عصر (عج) همان طور که فرماندهی اصلی میدان جنگ ۴۰ روزه خود امام عصر (عج) به عهده داشت، معتقدم فرماندهی این میدان بدرقه، تشکر و این تجلی وحدت را باز خود حضرت امام زمان (عج) به عهده دارد و ما هم به عنوان سربازان حضرت باید باشیم و خدمت می‌کنیم و باید حضور داشته باشیم اگر کسی حضور نداشته باشد، غصه اش می‌شود، ما حسی داریم در قیامت یوم الحسرت، کسی حسرت می‌خورد که نتوانستیم‌ای کاش این کار را می‌کرد، اگر کسی نتواند بیاید بعدا حسرت می‌خورد، همه چیز آماده است، همه امکانات آماده است، نه فقط هلال احمر، مردم موکب‌هایی زدند.

سوال: شبیه اربعین هرکسی هرکاری توانسته انجام داده، امروز قبل از این که از ظهر بیاییم این جا، اطراف مصلی رفته بودم دقیقا شبیه سازی فضای اربعین بود برای من که مردم از جای جای ایران آمدند و موکب زدند، خوراکی‌های خنک و امثال این‌ها، هرکسی دارد یک کاری انجام می‌دهد، یکی پزشک است، یکی پرستارست، یکی کفشی واکس می‌زند، یکی موکب پهن کرده، مردم خوابیدند و استراحت می‌کنند و این‌ها این که این فضا را مهیا کنیم که مردم از قشرهای مختلف و در شرایط مختلف بتوانند حضور پیدا کنند فقط ازاین مردم عزیز مبعوث شده برمی آید که چنین بخواهند برای امام شهیدشان قدم بردارند؟

کولیوند: همه این سختی‌ها راحت کرده و جالب است خداوند متعال وعده داده هر سختی آدم پشت سر می‌گذراند، یک راحتی می‌دهد و حضور هر خانواده، هر جوان و هر شهروند در این مراسم یک پیام روشنی دارد، یعنی قدرشناسی، یعنی انسجام، یعنی امید به آینده داشته باشیم، رهبر شهید به این را می‌گفتند که آینده روشن است، به آینده امیدوار باشید، شکوه این مراسم یک پیوند عمیقی بین مردم و ارزش‌ها مثل ایثار، فداکاری، خدمت، مسئولیت پذیری، ارزش‌هایی که رهبر شهیدمان عمر خودش را در این مسیر گذاشت و به ما یاد داد، این طوری کار کنیم.

داوطلبان که جوان هستند، غالبا دهه هفتادی و هشتادی هستند، وقتی در پارک ولایت با چندتایشان صحبت می‌کردم، می‌گفتند فلانی ما که بار‌ها جان مان گذاشتیم، این چیزی نیست، این مراسم عزاداری، ما حتی هر زائری اگر تند هم با ما صحبت کند ما آرامشش می‌کنیم، ما با محبت بیشتری با او صحبت می‌کنیم، چرا، چون گردن همه حق دارد آمده است از آقا تشکر کند، هدف ما همه اش همین است، من دیدم که این روحیه این جوری است حتی اگر یک لیوان آب خنک به زائر بدهند، یک جمله آرامش بخشی به این زائر بدهند، به این شکوه اضافه می‌کند، پس بزار تا درمان ممکن است بهتر جواب بدهد، این روحیه الحمدالله در جوانان ما وجود داشت و دارد و با افتخار شبانه روز هم خانم و هم آقا دارند کار می‌کنند باید می‌دیدید چطور با انگیزه چادر اسکان می‌زنند، آب خنک می‌کنند، غذا و امکانات و آن‌ها خودشان نمی‌توانند بیایند در مراسم، مکبر‌ها نمی‌توانند خودشان نماز بخوانند، بچه‌های ما این مدلی هستند. این ۱۲۰ هزار نفر دقیقا مثل مکبر‌ها هستند و واقعا ممنون شان هستم.

سوال: اجرشان با امام شهیدمان باشد، دقیقا وقتی می‌فرمودید که یک عده همه مراسم را دارند شرکت می‌کنند، من چند روز پیش مشهد بودم، همان جا چند تا از خانم می‌گفتند ما به سختی بلیط اتوبوس گرفتیم که بیاییم برای مراسم تهران، برای وداع و تشییع، گفتم که همه می‌آیند مشهد، می‌گفتند که نه ما باید تهران، قم باشیم اگر عراق اگر نشد، خودمان برسانیم در مشهد و در مراسم مشهد، مردمان این چنین همراهی می‌کنند امام شهید را و قدردانی می‌کنند، خدا حفظ کند این مردم نازنین را، نکته پایانی بفرمایید؟

کولیوند: باز هم تاکید می‌کنم، دیدید وقتی می‌خواهیم نماز بخوانیم می‌گوییم حی علی خیر عمل یا خداوند می‌فرماید فستبق الخیرات، این جا پلیس جریمه نمی‌کند، سرعت آزادست، برای حضور در جلسه تشییع عمل به آیه شریف فستبق الخیرات است، عمل به آیه شریفه واعتصموا به حبل الله است، حبل الله همین است، امروز در هلال احمر می‌گوییم خدمتگزار هستیم، ولی امروز خدمتگزار یک حماسه خیلی بزرگ هستیم که در تاریخ ثبت می‌شود، این قدرت ما را در مقابل دشمن‌های ظالم و مستکبر نشان می‌دهد روز تشییع جنازه یک خط و نشان جدیدی است برای دشمنان ما و من بازهم به عنوان یک خدمتگذار، به عنوان فرزند این ملت و به عنوان کسی که افتخار این داشتم که درخیلی از جا‌ها هرچه می‌توانم انجام بدهم برای این مردم، از این مردم درخواست می‌کنم به ویژه روز تشییع پیکر مطهر امام شهیدمان با شکوه بیشتر شرکت کنند که بعدا غصه شان نشود، غصه نخورند، اصلا نگران این که ازدحام زیادست نباشند.

سوال: شرایط مهیاست؟

کولیوند: شرایط برای همه چیز مهیاست، با تمام توان و کمال ما درخدمت مردم عزیزمان هستیم، من گزارش‌های خیلی خوبی دارم، گزارش‌های بازدید‌های میدانی که داشتم واقعا به سر شوق و ذوق آمدیم که بیشتر خدمت کنیم به مردم، وقتی مردم عزیز این جوری با اشتیاق می‌آیند ما هم با اشتیاق خدمت‌های مان را گسترده کنیم، خداوند متعال اجر و مزد مردم عزیز ما را بدهد با پیروزی‌هایی که پیاپی کسب می‌شود.