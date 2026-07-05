مرکز فلسطینی دفاع از اسرا درباره شکنجه مستمر، وخامت وضع جسمانی و به خطر افتادن جان دکتر حسام ابوصفیه در زندان‌های رژیم صهیونیستی هشدر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «مرکز فلسطینی دفاع از اسرا» هشدار داد که وضع سلامتی و جان پزشک اسیر، «دکتر حسام ابوصفیه» در داخل زندان «نیتسان» با خطری فوری روبه روست.

این مرکز حقوقی با استناد به گزارش‌های دریافتی تاکید کرد: اطلاعات نقل‌شده از سوی وکیل دکتـر ابوصفیه نشان‌دهنده وخامت حاد وضع سلامتی او و بروز جراحت‌ها و کبودی‌های تازه در بدن او در پی حملات و ضرب و شتم نظامیان است.

مرکز مذکور در تشریح جزئیات این رفتار‌ها اعلام کرد: دکتر ابوصفیه به طور روزانه مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و تا کنون چندین بار بدون دریافت هیچ‌گونه مراقبت و درمان پزشکی، بیهوش شده است.

این نهاد تاکید کرد که اقدامات صورت‌گرفته علیه او در چارچوب یک سیاست انتقام‌جویانه و سازمان‌یافته (سیستماتیک) انجام می‌شود.

مرکز فلسطینی دفاع از اسرا در پایان، خواستار تحرک فوری و بین‌المللی برای حمایت از دکتر ابوصفیه و سایر اسیران فلسطینی پیش از وخیم‌تر شدن شرایط و وقوع فاجعه شد.