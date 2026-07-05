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مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلی تهران

در سحرگاه یکشنبه مردم عزادار، با حضور در مصلی با رهبر شهید خود وداع کردند.
عکاس :معصومه مرادی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ - ۰۳:۳۵
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برچسب ها: ‌ رهبری ، شهید
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