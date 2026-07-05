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خبرگزاری مرکزی کره بامداد یکشنبه گزارش داد، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بر آزمایش یک موشک کروز راهبردی نظارت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این آزمایش روز جمعه و به عنوان بخشی از ارزیابی سامانههای رزمی ناوشکن تازهساخت «کانگ کُن» انجام شد.
این آزمایش شامل بررسی قابلیتهای شناسایی هدف و پردازش اطلاعات، سیستمهای قدرت آتش یکپارچه، توپهای دریایی، توپهای خودکار و تجهیزات جنگ الکترونیک بود.
کیم پیش از تماشای پرتاب موشک کروز راهبردی و سایر آزمایشها، در جریان برنامه ارزیابی تسلیحات این ناوشکن قرار گرفت.
او از پیشرفتهای اخیر در توسعه تسلیحات استقبال کرده و خواستار تلاشهای بیشتر برای گسترش بازدارندگی جنگی و قابلیتهای رزمی کره شمالی شد.
کیم جونگ اون به مقامهای کره شمالی دستور داد که آزمایشهای کانگ کُن را تکمیل کرده و این ناوشکن را در مدت ۲ ماه به خدمت نیروی دریایی درآورند.
کره شمالی اواخر ماه گذشته ناوشکن ۵۰۰۰ تنی چوئه هیون را به بهرهبرداری رساند و اعلام کرد که قصد دارد کانگ کُن، کشتی از همان کلاس، را به عنوان بخشی از یک برنامه گستردهتر نوسازی نیروی دریایی به کار گیرد.
کیم خواستار ساخت دو کشتی جنگی از این کلاس در هر سال طی پنج سال آینده شده و همچنین برنامههایی را برای کشتیهای جنگی بزرگتر ۱۰۰۰۰ تنی تشریح کرد.
ناوشکن کانگ کُن سال گذشته پس از واژگونی جزئی در مراسم به آباندازی تعمیر شد.