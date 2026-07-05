تجدید عهد مردم پردیس در صد و بیست و ششمین اجتماع شبانه
صد و بیستو ششمین اجتماع شبانه مردم شهرستان پردیس با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و حاضران در این اجتماع، در آستانه برگزاری مراسم وداع، بار دیگر بر تداوم حضور خود در صحنه و همراهی در این رویداد تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
شرکتکنندگان با تأکید بر استمرار حضور خود در صحنه، از آمادگی برای حضور در آیین وداع خبر دادند و این حضور را نمادی از وفاداری، همدلی و همراهی با یکدیگر در آستانه این مراسم عنوان کردند.
حاضران در این اجتماع با اشاره به استمرار اجتماعات شبانه در ماههای گذشته، حضور مستمر مردم را نشانهای از همبستگی، انسجام و پایبندی به ارزشهایی دانستند که در طول این مدت در میدانهای شهر به نمایش گذاشته شده است.
اهالی شریف شهرستان پردیس همچنین با تأکید بر اینکه حضور گسترده مردم در مراسم، جلوهای از همدلی و همراهی ملی است، آمادگی خود را برای شرکت در آیین وداع و بدرقه اعلام کردند.