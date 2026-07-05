خروش مردم ولایی قرچک در تجمع یکصد و بیست و ششم
همزمان با برگزاری یکصد و بیست و ششمین تجمع مردمی در میدان امام خمینی(ره) قرچک، قشرهای مختلف مردم با حضوری پرشور، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب و رهبر شهید انقلاب به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای حماسی و انقلابی، بر ادامه راه شهیدان و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
حاضران اعلام کردند که این سیل وفاداری، فقط بدرقه یک رهبر نیست، بلکه تجدید عهد ملتی است که راه شهیدش را تا همیشه ادامه خواهد داد.
مردم قرچک با حضور پرشور خود، بار دیگر نشان دادند که پیوند ملت با آرمانهای انقلاب، پیوندی عمیق، ماندگار و ناگسستنی است.