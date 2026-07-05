خروش مردم ولایی قرچک در تجمع یکصد و بیست و ششم

همزمان با برگزاری یکصد و بیست و ششمین تجمع مردمی در میدان امام خمینی(ره) قرچک، قشرهای مختلف مردم با حضوری پرشور، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب و رهبر شهید انقلاب به نمایش گذاشتند.